Cazafantasmas: Carrie Con y Finn Wolfhard serán los protagonistas de la tercera parte

Cazafantasmas 3 es una realidad y con el pasar de los días siguen llegando las noticias. Esta vez es sobre los protagonistas de la película, que según la revista Variety serán Carrie Coon y Finn Wolfhard.

Desde hace semanas se leyó un rumor que decía que parte del casting estaría conformado por un grupo de niños como los nuevos protagonistas de Cazafantamas 3.

¿Y como encaja esto en la historia? Según fuentes cercanas a la producción, la historia se enfocará en una madre soltera (Carrie Coon) y su hijo (Finn Wolfhard). Aún no se sabe como Jason Reitman, director de la película, conectará a los personajes con el equipo de la primera película.

Al pequeño Finn Wolfhard ya se le vio vestido con la indumentaria de un cazafantasma en la serie Stranger Things, cuando Mike se disfraza de ghostbuster junto a sus amigos.

Según reveló Boris Kit en su cuenta de Twitter, la película contará con un nuevo equipo que estaría conformada por niños.

The main characters will be 4 teens: 2 boys, 2 girls, per sources. https://t.co/jwcSlpz3CY