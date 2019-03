Game of Thrones: Se viralizan los emojis creados sobre cada personaje de la serie

Miles de fanáticos esperan con mucha ansiedad la llegada de la temporada final de Game of Thrones, la misma que saldrá al aire en el próximo mes de abril en HBO. Lo que más se espera, es la forma en cómo culminará la historia, por lo que cualquier avance al respecto, sin duda será muy comentado.

Así que nada mejor que esperar a este final, que con un poco de interacción en las redes sociales, porque este viernes los fanáticos de la historia creada por George R.R. Martin, disfrutaron de las más recientes imágenes que crearon con respecto a la ficción, donde parecen los personajes Daenerys, Jon Snow, Sansa, entre otros, sentados en el Trono de Hierro.

Con esto juegan con la incertidumbre de quién finalmente se sentará en el preciado trono al final de todo, pero no sería lo único que compartirían por las redes sociales, porque también se pudo ver los emojis personalizados por cada integrante de la franquicia.

Y vaya que ha pegado esta campaña de emojis, que incluso se han visto las imágenes en las pantallas de los principales edificios de Times Square en la ciudad de Nueva York, para que de esa forma, los seguidores de la serie comenzarán a lanzar publicaciones sobre el nombre de su personaje favorito.

Por otra parte, los que utilicen el hashtag #ForTheTrone (para el trono) tendrán la posibilidad de aparecer en las pantallas del Times Square. Lo bueno es que no es necesario que vivas cerca para hacerlo, así que comienza a lanzar tus comentarios que la temporada, ya se acerca.