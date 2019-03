The Walking Dead: confirman nuevo spin-off de la conocida serie

The Walking Dead ya cuenta con nueve temporadas, algunas no tan exitosas como otras, y cuando muchos creen que las historias de zombis están desgastada, AMC acaba de confirmar una serie de la conocida franquicia.

Fue en setiembre de 2018, que AMC anunció que deseaba expandir el universo de The Walking Dead. Sin embargo pocos creyeron que esto iba a suceder.

El nombre y la fecha de la producción aún no ha sido desvelado, pero según informó el portal The Wrap, el director de operaciones de AMC, Ed Carroll indicó que aún no tienen idea de la historia del proyecto, por tal motivo han contratado personal que realice este trabajo.

"No estamos en una etapa en la que podamos decir de qué irá, pero hemos contratado a creativos para pensar posibles historias. Tenemos muy buenas sensaciones.

No estamos aún en posición para hablar sobre posibles uniones, pero es verdad que estamos teniendo muchas conversaciones con diferentes posibles socios" comentó Ed Carroll.

Eso no es todo, sino que también se han confirmado tres película de The Walking Dead protagonizadas por Andrew Lincoln. Además, habrá un crossover entre Fear the Walking Dead y la serie original que se daría en este año.

Queda claro que el mundo post-apocalíptico creado por Robert Kirkman tiene para rato y que AMC no piensa abandonar la franquicia.