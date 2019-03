Avengers 4: CEO de Marvel confirmó los 'Trajes Cuánticos' y viajes en el tiempo

Una de las tantas teorías de Avengers: Endgame ha sido confirmado por uno de los CEO de Marvel Studios. ¿De cuál se trata? Del famoso 'Traje Cuántico', vestimentas que servirán a los héroes para entrar a esta dimensión y pasar por los diversos vórtices de tiempo.

Desde que culminó Avengers: Infinity War, muchos fans del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) se realizaron bastantes preguntas sobre cómo harían los héroes para derrotar a Thanos. En ese momento surgió una idea: los posibles viajes en el tiempo.

Esta hipótesis surgió después de Ant-Man & The Wasp, cuando se descubrió que hay diversos vórtices de tiempo en el Reino Cuántico, así mismo, Tom Holland reveló que Benedict Cumberbatch (Doctor Strange) tiene las líneas más difíciles con respecto a este tema.

Además de ello, a través de las diversas líneas de juguetes, se filtró los nuevos trajes que tendrán los héroes en Avengers: Endgame, que son llamados 'Trajes Cuánticos' y, en esta oportunidad, la línea de Funko Pop sacó a Tony Stark (Robert Downey Jr.) con esta vestimenta.

Yes, that Tony Stark Pop is real.