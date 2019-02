Disney prepara una serie con todos los villanos de sus películas

¿Quién no ha sufrido con las maldades que realizaban los villanos en contra de las princesas de Disney? Desde Scar, cuando deja car a Mufasa hasta Hades, quien le quitó la vida a Mek, el amor de Hércules y pasando por otros más. ¿Te imaginas verlos reunidos?

Esto puede sonar una locura pero no es así, es un proyecto que Disney tiene en mente y que, finalmente, verá la luz. Esta será una de las grandes apuestas de la compañía para su nueva plataforma streaming, Disney+.

Los encargados de este nuevo proyecto serán Steve Pearlman (Once Upon a Time) y Michael Seitzman (Quantico). Ambos estarán a cargo de la producción, la cual empezará a mediados de 2020 en los Ardmore Studios de Dublin (Irlanda). Esto parece indicar que será con personas reales y no animadas, como se tenía en mente en un principio.

Una de las grandes incógnitas es sobre qué villanos estarán en esta nueva serie. A lo largo de los 100 años que tiene Disney, hemos visto a Scar (El Rey León), Jafar (Aladdin), Hades (Hércules), entre otros. Juntarlos a todos en una serie, al mismo estilo de Once Upon a Time, suena algo grande y mágico.

Al parecer esto se suma a la corriente de Disney por adaptar sus películas clásicos de animación a acción real, como por ejemplo Dumbo, La Bella y la Bestia, Maléfica, La Cenicienta y ahora, El Rey León. Si bien es cierto es una idea loca, puede ser un gran ingreso para Disney+, donde también harán series de Marvel y Star Wars.

