Ezra Miller le da un prometedor mensaje a los fanáticos de The Flash

Muchos siguen esperando la película de The Flash, que será protagonizada por Ezra Miller, el mismo actor que ya vimos en ‘Liga de la Justicia’, porque la misma ha sufrido de constantes retrasos en su producción. Y esto ha llevado a que se gane varias críticas.

Esto no solo se debe a que constantemente fue abandonada por varios directores, sino que la producción nunca logró concretar la tan esperada fecha de estreno en el 2018, además, que tampoco se conoció sobre este proyecto, luego que un año antes se anunciase que la dupla conformada por John Francis Daley y Jonathan Goldstein dirigirían la película del velocista.

Pero ahora, tras un largo silencio, fue el mismo Ezra Miller que salió al frente para contar lo que pasa con la película The Flash, enfatizando que están “meticulosamente focalizados” en lograr que esta no sea solo la mejor película de superhéroes, sino que además sea “un regalo para los fans” del personaje y del universo DC.

“Habíamos conseguido algunos puntos en el desarrollo del guión, pero vimos lo que había y concordamos que no era lo que queríamos”, fue lo que dijo Miller sobre las múltiples versiones de guión en las que han estado trabajando a partir de un borrador de guión inicial que estuvo a cargo de Phil Lord y Chris Miller.

De igual forma, el actor, dejó en claro que este trabajo no es menor, pues el desafío es iniciar un “nuevo universo” que esté relacionado con los héroes más rápidos de DC Comics. “DC es un multiverso, todas estas historias diferentes en realidades diferentes y personajes y versiones de estos, y los velocistas son los que se mueven a través de todo eso“, finalizó.

[NEW] Ezra Miller talking about ‘The Flash’ film, why production has taken so long, and how the film will be like a “gift to dc/flash fans”. pic.twitter.com/4ISnIC6sR5