Oscar 2019: Spider-Man: Un nuevo Universo es la 'Mejor Película Animada'

Oscar 2019 | "Un gran poder conlleva una gran responsabilidad". Spider-Man: Un Nuevo Universo, la gran favorita a ganar esta categoría, se alzó con la estatuilla dorada a 'Mejor Película Animada', venciendo a otros filmes como "Los Increíbles 2", "Isla de Perros", "Mirai" y "Ralph Rompe Internet".

Spider-Man: Un Nuevo Universo fue recompensada por sus impresionantes e innovadoras imágenes y sus contundentes mensajes sobre la diversidad y la familia que se ganaron tanto a los espectadores como a los críticos.

La historia de Miles Morales, Peter Parker, Gwen Stacy y SpiderHam, se une en el selecto grupo de ganadores de esta categoría como los clásicos Toy Story, Buscando a Nemo, Shrek, Up y Coco.

There's a hero in all of us, and we couldn't have done it without you. Thank you to the Academy for recognizing the incredible team behind #SpiderVerse: Winner - Best Animated Feature 🏆 pic.twitter.com/qxBq9dJlHq