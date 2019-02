Oscar 2019: Black Panther ganó el premio a 'Mejor Diseño de Producción'

"Wakanda Forever". Superando a "La Favorita", "First Man", "El Regreso de Mary Poppins", "Roma", Black Panther ganó a 'Mejor Diseño de Producción" en los Premios Oscar 2019.

Gracias al trabajo de Hannah Beachler y Jay Hart, la cinta de Marvel recibió muy buena crítica desde que se estrenó, recibiendo mil y un halagos. La categoría valora la dedicación y el empeño de los diseñadores de producción, junto al director, se encargan de ver todo lo que está alrededor de los escenarios donde se desarrolla la película.

Black Panther no la tuvo tan fácil pues, en la categoría a 'Mejor Diseño de Producción' en los Oscar 2019 compitió contra "La Favorita", Nathan Crowley, "First Man", Kathy Lucas, "El Regreso de Mary Poppins", John Myhre y Gordon Sim, "Roma", Eugenio Caballero y Bárbara Enríquez.

