Esto fue lo que dijo Marvel con respecto a la ‘Fase 4’ del Universo Cinematográfico

Ya comienzan los planes a futuro, y es que con Avengers Endgame se cierra la ‘Fase 3’ del Universo Cinematográfico, así que para desarrollar las mismas, la compañía que está a cargo de Kevin Feige reveló sus nuevas ideas.

Así que durante este proceso, han creado unos eventos para poder revelar sus verdaderos planes, y de esa forma poder dar a conocer con gran anticipación las películas que serán su grilla de estrenos. Esto no es nuevo, porque ya lo hicieron con la primera Iron Man, la primera Avengers y la revelación final para lo que sucedería en una batalla final contra Thanos que llegará con Avengers: Endgame.

PUEDES VER Avengers 4: Katherine Langford tendrá un papel diferente a la hija de Iron Man

Sin embargo, sobre lo que respecta a la cuarta fase, aún no se sabe nada, puesto que solo se sabe de forma oficial lo que ocurrirá con Spider-Man: Far From Home. Lo que parece indicar que será el epílogo para todos los planes actuales.

Pero ahora, se sabe un poco más, tras la entrevista que el portal CinemaBlend, le hizo a Kevin Feige, donde resaltó que no hay que esperar que en el corto plazo se de a conocer esta grilla de futuros estrenos, pues su verdadero foco de atención por ahora está en el denominado “fin del juego”.

“El plan de juego es no revelar el plan de juego hasta después de Avengers: Endgame y Spider-Man: Far From Home. Y al querer focalizarnos en, por supuesto, Capitana Marvel, Endgame y Far From Home, realmente en lo que será una travesía de 23 películas. Habrá un montón de tiempo para hablar sobre lo que se vendrá después de eso”, fue lo que dijo.

PUEDES VER Avengers 4: Gwyneth Paltrow se despide de Robert Downey Jr y revela un spoiler

Hasta el momento, solo queda confirmado que Marvel Studios tiene sus películas en planes para este 2019, y se sabe como rumor, que tanto una película de ‘Black Widow’ como una de ‘Los Eternos’ se encuentran en pre-producción, pero que en breve comenzarán sus filmaciones este año y así tengan como fecha probable de estreno para el 2020.

Es por eso, que a partir de ese momento, las secuelas de Black Panther, Doctor Strange e incluso otra película de Spider-Man, se tendrían que hacer por el contrato que ya existe entre Marvel Studios y Sony. Otro punto que queda como interrogante, es qué es lo que sucederá con la línea central de historia que involucra a “los Nuevos Vengadores”, para que tomen el protagonismo tras lo que será el final de la era de actores tradicionales como Robert Downey Jr. y Chris Evans.