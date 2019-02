Críticos de cine arremeten contra 'Roma', película nominada a 10 Premios Oscar

A pesar de que ‘Roma’ ha encantado a miles de cinéfilos a nivel mundial, este filme con 10 nominaciones a los Premios Oscar 2019 no escapa de las críticas.

Y como no podría ser de otra manera, los detractores de la película del mexicano Alfonso Cuarón son varios críticos del séptimo arte.

El primer detractor es Iván Reguera, responsable de cine en Cuarto Poder, un importante diario de España. Él afirma que “con ‘Roma’ se está dado un fenómeno parecido al del cuento ‘El traje nuevo del emperador’, de Hans Christian Andersen.

De acuerdo a esta fábula, solo un niño dice que el emperador va sin ropa, yendo contra la corriente y sin dejarse llevar por lo que dicen los demás. “Aquí pocos hablan de los fallos de ‘Roma’ porque se ha mezclado el gran poderío de mercadotecnia de Netflix con una suerte de orgullo nacionalista mexicano”, apunta Iván Reguera. Asimismo, considera que hay una “impostura cultural”.

"En los tiempos que corren todo está muy mezclado con la publicidad y la mercadotecnia. 'Roma', con ese empaque, esa forma, ese blanco y negro, funciona muy bien en los festivales de cine", agrega. Además, afirma que la película nominada a los Oscar 2019 es “aburridísima, fría y no tiene guion”.

"'Roma', con ese empaque, esa forma, ese blanco y negro, funciona muy bien en los festivales de cine", dispara Iván Reguera.

“Roma naturaliza el clasismo”

Quien también disparó contra ‘Roma’ es el famoso crítico de cine Rodrigo Islas. “En Roma, Cuarón naturaliza el clasismo y el racismo”. Es en realidad una apología”, descarga Rodrigo Islas.

El crítico de cine detalla que la película de México habla de la relación de una empleada doméstica y la familia con la que trabaja, pero que no lo hace con una mirada crítica. "Cuarón dice que ha llamado la atención hacia problemas existentes. Pero lo ha hecho para decir que lo que pasa está bien. Habla desde la nostalgia de una nana que le trae el licuado desde la oscuridad y luego regresa a las penumbras”, dice Islas. Y agrega: "Ella le lavó los calzoncillos toda su infancia: No hay igualdad posible en lo que propone".

"Es en realidad una apología", dice Rodrigo Islas.

“Razones equivocadas”

Tanto Iván Reguera como Rodrigo Islas citan al filósofo esloveno Slavoj Žižek que publicó en la famosa revista británica ‘The Spectator’ que esta película “es celebrada por todas las razones equivocadas”.

Él dice que en ‘Roma’, nominada a los Premios Oscar 2019, se festeja la bondad y la dedicación desinteresada de Cleo, mientras que en realidad está en una “trampa que la esclaviza”.

'Roma' atrapa visualmente

Pese a sus críticas, ambos detractores concuerdan en que hablando técnicamente es un filme logrado. “Atrapa y seduce visualmente, pero insisto, la trama me parece floja”, dispara el escritor J. M. Servin.

Rodrigo Islas no retruca su punto de vista. "Cuarón es un cineasta visualmente increíble. Pero, desde 'Gravedad' ya había dado muestras de que lo suyo no es la complejidad, las historias con personajes de varias dimensiones, sino los relatos llenos de clichés", dice Islas.

Por su parte, el crítico de cine Jesús Chavarría es más blando con ‘Roma’, filme con 10 nominaciones en los Oscar 2019. Él considera que la película es un “portento fílmico” con momentos de virtuismo. Además, rescata la producción bastante cuidada y la gran habilidad de manejar el lenguaje cinematográfico.

"Yalitza hace un trabajo impresionante porque no tenía experiencia como actriz. Pero su actuación no es tan compleja como el de otras actrices con las que compite. Tampoco debería tener la nominación al mejor guion: no es muy elaborado, es muy básico", sentencia Jesús Chavarría.

"Cuarón es un cineasta visualmente increíble", dice Jesús Echevarría.