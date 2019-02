The Flash: El próximo episodio de la serie traerá el regreso de Joe West

Un nuevo receso tiene The Flash, así que no tendremos episodios nuevos hasta el próximo 5 de marzo, pero para que la espera no sea tan larga, se pudo confirmar que Joe West dará la vuelta al show en el próximo capítulo.

Para recordar, Joe West desapareció de la serie antes de la mitad de temporada, por la razón fue porque el actor Jesse L. Martin pidió una ausencia médica de a la producción, debido a que sufrió de una lesión en su espalda.

Así que, The Flash no tuvo más remedio que justificar la ausencia de Joe con un viaje que este habría realizado a Wally West, otro personaje que también se alejó de la serie, pero con la diferencia que si fue de forma permanente, por la salida de Keiynan Lonsdale.

Según se pudo conocer, por las fotos reveladas por el portal The CW, el detective de la policía de Central City aparecerá de nuevo en el episodio 15 de la quinta temporada, el mismo que se llamará “King Shark vs. Gorilla Grodd”.

Además, este capítulo enfrentará a los dos clásicos villanos que tiene el superhéroe de la velocidad, dentro de lo que será un encuentro ya anticipado por Nora West-Allen.

Sinopsis del episodio

“LA BATALLA DEFINITIVA: Cuando Gorilla Grodd ataca Central City, Barry y el Team Flash se encuentran formando equipo con un aliado inesperado: King Shark. Sin embargo, cuando se topan con un obstáculo, traen a la Dra. Tanya Lamden para tratar de alcanzar al hombre detrás del tiburón, Shay Lamden”.

Las fotos que puedes revisar en la notagalería, no muestran ni a King Shark ni a Gorilla Grodd, es más, ni siquiera sale un vistazo de ambos, como se puede apreciar en el teaser que te dejamos a continuación.