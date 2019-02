Star Wars: revelan fecha del primer tráiler de Episodio IX

¡Ya viene el primer tráiler! Es sabido que Star Wars: Episodio IX finalizó sus grabaciones el pasado 15 de febrero, por tal motivo los fanáticos de la saga creada por George Lucas se encuentran ansiosos por el estreno del primer adelanto.

El portal web Star Wars News Net, reportó que una fuente confiable confirmó que el primer tráiler de la película que cerrará la historia de la familia Skywalker se dará en la Star Wars Celebration, que se llevará a cabo entre el 11 y 15 de abril, en la ciudad de Chicago.

El adelanto se lanzaría en último de día de la convención, dejando un gran cierre para los fanáticos que también sabrán el nombre oficial del Episodio IX.

Además, el portal web indicó que el tráiler sea emitido en vivo por el canal de YouTube de Star Wars, no solo eso, sino que se dice que Disney aprovechará el hype por Avengers 4: Endgame y el adelanto será transmitido en las salas de cine durante el estreno de la película.

Por ahora, la última noticia que se dio de la saga fue la fotografía que publicó el director J.J. Abrams en su cuenta de Twitter, donde anunció el fin del rodaje con una imagen en donde se ve a los actores Daisy Ridley (Rey), John Boyega (Finn) y Oscar Isaac (Poe Dameron) abrazándose.

It feels impossible, but today wrapped photography on Episode IX. There is no adequate way to thank this truly magical crew and cast. I’m forever indebted to you all. pic.twitter.com/138AprtFuZ