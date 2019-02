La Dimensión Desconocida: lanzan el primer tráiler de la terrorífica serie [VIDEO]

'La Dimensión Desconocida', la aclamada serie que tuvo su origen en la década de los 60 y que tuvo un remake en 1985, volverá con nuevos capítulos dispuestos a aterrorizar a más de un espectador.

El primer tráiler se estrenó a través de Twitter y mostró escenas de los capítulos con los que contará la producción.

El adelanto comienza con una narración que se aleja de la clásica frase de la serie. Son varios personajes que con sus voces nos invitan a explorar un mundo desconocido.

Witness the reimagining of the most iconic series of all time, hosted by Academy Award® winner @JordanPeele.#TheTwilightZone premieres April 1, only on @CBSAllAccess: https://t.co/2CmHhdwTm8 pic.twitter.com/LiQv0WP2nG