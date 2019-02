Filtran apariencia de Wesley Snipes como Blade en un remake

Los fans de Marvel ven una luz al final del tunel. Uno de los personajes olvidados de la 'Casa de las Ideas' es Blade. Desde que Wesley Snipes dejó de interpretar al cazador de vampiros en la trilogía estrenadas entre 1998 y 2004, nadie volvió a fundirse el traje.

Estas películas fueron un 'boom' en cuanto al cine de acción, pues mostraban vampiros, blacksploitation, superhéroes como nunca antes. Incluso mucho antes que los X-Men de FOX. Blade llamó la atención de la gente, quienes veían una nueva generación de héroes, muy diferentes a las que estaban acostumbradas.

La primera entrega, Blade (1998) dio inicio a realizar esta trilogía, siendo un éxito rotundo para Marvel. El filme es oscuro y junto a los efectos especiales, llegaron a cautivar a los fans. Tras esto, llegaron a convencer a Guillermo del Toro para dirigir una segunda parte. Decisión acertada.

Luego de cuatro años, Blade II (2002) narra el universo personal del vampiro, alejando al personaje de los superhéroes, sin embargo, la acción estuvo en cada momento. Incluso llegó a recaudar mucho más que la primera. Luego de otros cuatro años, llegó Blade III y, lamentablemente, fue un fracaso.

Luego de ello, el actor Wesley Snipes estuvo en la cárcel durante tres años por evasión de impuestos. Tras haber quedado libre, se supo que ha estado en contacto con Kevin Fage y la gente de Marvel, para poder llevar a la pantalla gigante al vampiro, una vez más y así, recuperar al Blade original.

Ante estos rumores de que podría volver el héroe, los fans empezaron a crear varios Fan Art sobre cómo se vería Wesley Snipes como Blade renovado. Es por ello que, el diseñador BossLogic decidió realizar un dibujo donde aparece el actor.

Another quick piece I wanted to do after watching @AlitaMovie - #mahershalaali #blade :) pic.twitter.com/63fuMy9QuB