Día internacional del gato: ¿Cuáles son los más recordados del cine, TV y el anime?

Como todos los años, este 20 de febrero se celebra el "Día internacional del gato", evento que tiene como bien recodar a una de las mascotas más populares en los hogares del mundo.

Si bien son animales muy independientes, el amor que pueden brindar a sus dueños le ha robado el corazón a mas de uno. En ese sentido, el carisma y actitud tan particular que tienen estos mininos ha hecho que en muchas ocasiones sean llevados al mundo del cine, la televisión e incluso el anime.

Al ser hoy el Día internacional del gato, en redes sociales cibernautas están recordando a los felinos más populares y queridos del mundo animado, ya sea anime o dibujos occidentales, los felinos se han robado el show en el que aparecen muchas veces sin quererlo.

Desde el clásico Don Gato y su pandilla, Doraemon o Garfield, ¿qué felino crees que podrá estar en la lista?

Los gatos Samurai

Para los noventeros. Los Gatos Samurai fueron tres felinos que hicieron sus aparición entre 1990 y 1991; la serie mezcla elementos tradicionales de Japón con algunos futuristas, razones que le permitió ganar gran popularidad. Los felinos que trabajan repartiendo pizza buscan proteger la ciudad ante un peligro latente.

Felix, el gato

Creado en 1919, Felix, el Gato es sin duda uno de los felinos con más popularidad en el mundo de la animación. El personaje, que viajaba siempre con su bolsa mágica, se veía envuelto en situaciones surrealistas sacando más de una risa sus espectadores.

Snarf

Los Thundercats siempre estarán en el corazón de los televidentes. Snarf no solo era el gato del grupo, sino un personaje clave en varios de los episodios. A pesar de ser el tutor de León-O, sí aunque pocos lo recuerden, no destacaba mucho por su fuerza o coraje, ya que no tenía grandes habilidades en el combate y era un tanto pesimista.

Don Gato y su pandilla

Bajo el mando de Hanna-Barbera, la serie icono de la televisión estadounidense se emitió entre septiembre de 1961 y abril del mismo año. Si bien es una historia con varios años encima, estará en el corazón de los fans eternamente gracias a sus continuas repeticiones. Conocida en los países de habla hispana como Don Gato y su Pandilla presentó a algunos de los felinos más carismáticos de la TV. ¿Recuerdas a Benito bodoque?

Garfield

Hablar de los gatos más famosos de la TV y el cine y no mencionar a Garfield es un crimen. Con una vida basada en comer y dormir, el gato de John Bonachón robó más de una risa a los espectadores en la década de los 80. Garfield fue vista por primera vez en 1988 y nos mostraba al felino como un inteligente pero perezoso animal. La obra se encuentra basada en la tira cómica creada por Jim Davis.