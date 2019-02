My Hero Academia: ¿Cuántos Quirk tiene el One For All de Midoriya?

Una de las series de manga con más lectores alrededor del mundo es Boku no Hero Academia (My Hero Academia). Ilustrada por Kōhei Horikoshi, narra la historia de Izuku Midoriya, un joven que se quiere convertir en un héroe, sin embargo, no cuenta con poder (quirk), hasta que conoce a All Might, heredando sus poderes.

En la actualidad, el manga que se publica en la conocida revista Shōnen Jump de Japón, se encuentra en el capítulo 217. Y si bien Midoriya y compañía han pasado mil y un aventuras, ahora la historia ha dado un gran giro sorprendido a más de uno, sobre todo por los poderes que tendrá 'Deku'.

La siguiente nota contiene spoilers, por lo que si no estás al día en My Hero Academia, es mejor no seguir leyendo. Dicho esto, habrá que continuar. En el pasado capítulo 213 del manga de Boku No Hero Academia, Midoriya llegó a perder el control del One For All, por lo que soltó varios látigos negros.

En ese entonces, apareció uno de los antecesores en su interior, quien le comentó que también había portado el One For All y que los látigos negros eran su quirk. Así mismo, le explicó que estos poderes se liberan con la ira que siente Deku, por lo que deberá de controlar sus emociones en un futuro.

Lo más curioso de esto es que el One For All no cuenta con un solo antecesor, pues existen otros ocho predecesores, volviendo más fuerte a este quirk. "Ahora tienes seis quirks por descubrir", sin contar a Midoriya y All Migth.

Tras esta información, Deku confirmó que tendrá que aprender a manejar otros poderes y que el One For All es un quirk que almacena energía de acuerdo a los usuarios que han pasado por ello. Sin duda alguna, Boku no Hero Academia (My Hero Academia) ha sorprendido a más de uno con esta información.