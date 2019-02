Capitana Marvel: primera proyección reveló aparición de 'Friends' en cinta [VIDEO]

Atención fans. Capitana Marvel todavía no hace su estreno oficial y ya, al parecer, se ha ganado un sitio en la historia del Universo Cinematográfico de Marvel.

Hace unas horas, en Estados Unidos se ha llevado a cabo una proyección especial para miembros de medios especializados, prensa y figuras ligadas al mundo del cine de Capitana Marvel. Los comentarios en torno a la película están haciendo recapacitar a más de un 'hater', siendo los guiños filtrados aquellos que más están incrementando la expectativa de los fans.

Cuidado con el SPOILER

Tras la función especial, representantes de medios como Collider, Comicbook, EW y Variaty, vienen compartiendo sus impresiones sobre lo que fue Capitana Marvel en pantalla grande.

De entre todos los comentarios, la de Ben Mekler, guionista de la conocida cinta G.I Joe, ha dejado a más de uno sin palabras. El usuario afirma que, tras ver la película de Capitana Marvel, no solo ha quedado encantado con el trabajo de Brie Larson, sino también con los guiños a los 90, épica en la que está ambientada la cinta, que pudo encontrar; la más importante, sobre la serie 'Friends'.

“Captain Marvel es genial. Una increíble recalibración del MCU como lo conocemos y una asombrosa pieza de los noventa. Desde el pequeño cameo del Soldado del Invierno hasta los seis episodios de Friends que pasan durante la película, esta podría ser mi película de Marvel favorita”, exclamó.

Tweet original

#CaptainMarvel is RADICAL! An awesome 90s period piece & total recalibration of the MCU as we know it! From the brief Winter Soldier cameo to the six full episodes of Friends that play consecutively through a majority of the film’s runtime, this might be my favorite MCU flick yet