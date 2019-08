Oscar 2019 predicciones: ¿Qué películas se llevarán la estatuilla dorada? [VIDEO]

La ceremonia del ‘Oscar’ está cada vez más cerca. Este domingo, 24 de febrero en el Dolby Theatre de Los Ángeles por fin sabremos a los ganadores del premio más deseado del cine a nivel mundial.

24 categorías serán entregadas en esta entrega número 91º de los 'Premios Oscar' y las expectativas crecen. Según las encuestas y las quinielas se espera una gala sin muchas sorpresas, pero la historia nos ha demostrado que nada está dicho en esta ceremonia.

Puedes leer: Las mejores películas del 2018

Muchas de las cintas no han sido estrenadas en el Perú, pero la lista se encuentra basada en la crítica especializada y en las apuestas cinéfilas que se han dado en el transcurso de las semanas:

Mejor película:

'Pantera negra' (Black Panther)

El infiltrado del KKKlan (Blackkklansman)

Bohemian Rhapsody

La Favorita (The Favourite)

Green Book: una amistad sin fronteras

Roma

Nace una estrella (A Star is Born)

'El vicepresidente: Más allá del poder' (Vice)

Ganador: ‘Roma’.

Sorpresa: ‘La Favorita’ y ‘Green Book’

¿Por qué?: Según las estadísticas ‘Roma’ sería la gran ganadora, pero nada está dicho. ‘La Academia’ puede tener votaciones inesperadas. A sus espaldas ya tiene galardones en los ‘Globo de Oro’, los ‘BAFTA, ‘Critics Choice Awards’ y en el ‘Festival de Cine de Venecia’, pero compite con películas cargadas de contenido social y político que podría torcer las votaciones en su contra.

‘La Favorita’ se encuentra nominada en 10 categorías al igual que ‘Roma’. Ganó en los ‘American Film Institute’ y 'Mejor Película Británica' en los ‘BAFTA’. Por un tema meramente de marketing se encuentra un pelín por detrás de la película de Cuarón.

‘Green Book’ esta cerca, pero a la vez lejos del galardón. La cinta tiene triunfos claves, como el premio de los 'PGA Awards’ del sindicato de productores de Hollywood, y por otro lado, el ‘Globo de Oro’ a ‘Mejor comedia’. Pero el Oscar es una carrera y en las últimas semanas algunos escándalos en que se ha visto involucrada han mellado en su postulación.

Mejor dirección:

Spike Lee - 'El infiltrado del KKKlan' (Blackkklansman)

Pawel Pawlikowski - 'Guerra fría'

Yorgos Lanthimos - 'La Favorita'

Alfonso Cuarón - 'Roma'

Adam McKay - 'El vicepresidente: Más allá del poder'

Ganador: Alfonso Cuarón.

Sorpresa: Spike Lee.

¿Por qué?: Cuarón es el gran favorito, lo ha ganado todo y su premiación es lógica. Ya con el galardón que obtuvo en los 'Premios del Sindicato de Directores' (DGA) puede respirar más que tranquilo.

Pero si los 'Oscar' quieren sorprender y enmendarse tienen a Spike Lee. Es su primera e injusta nominación a ‘Mejor director’, pese haber dirigido grandes películas como: 'Malcom X' o 'La hora 25'.

Mejor actor

Christian Bale

Bradley Cooper

Willem Dafoe

Rami Malek

Viggo Mortensen

Ganador: Rami Malek

Sorpresa: Christian Bale.

¿Por qué?: Malek es el ganador de esta gala. ‘Bohemian Rhapsody’ se convirtió en una de las películas más vista del año pasado, generando millones en rentabilidad y formando un aluvión de nuevos fanáticos de Freddie Mercury, aparte de los que ya tenía.

Malek ganó el ‘Globo de Oro’ al ‘Mejor actor de drama’, el ‘BAFTA’ y el ‘Premio del Sindicato de Actores’ (SAG). Literal, solo le falta el 'Oscar' para completar su buena temporada.

Rami Malek se llevará el premio por el gigante marketero de su película, pero si hablamos de justicia, Christian Bale ganaría.

Bale se llevó el ‘Globo de Oro’ a ‘Mejor actor de comedia’ y fue nominado en todas las premiaciones por su papel de Dick Cheney en 'Vice'. Un reto en donde el actor subió cerca de 20 kilos, recreando a uno de los personajes más sombríos de la historia estadounidense. Una exquisita actuación que merece ser reconocido.

Mejor actriz

Yalitza Aparicio (Roma)

Glenn Close (La esposa)

Olivia Colman (La Favorita)

Lady Gaga (Nace una estrella)

Melissa McCarthy (¿Puedes perdonarme?)

Ganadora: Glenn Close y Olivia Colman.

¿Por qué?: No sería sorpresa si hubiera un empate en esta categoría. Las dos han ganado casi el mismo porcentaje de premiaciones y ambas cuentan con el respaldo absoluto de la crítica.

Close nunca ha ganado un ‘Oscar’, pese haber estado nominada siete veces en esta categoría, se ha ido con las manos vacías repetidamente. ‘La Academia’ tiene una deuda con la actriz y puede que en esta gala se las cobre.

Por otro lado, Olivia Colman se encuentra muy cerca del escaño, a casi nada, por decirlo. Su papel como la reina Ana es asombroso y desgastante visualmente.

Mejor actor de reparto

Mahershala Ali (Green Book)

Adam Driver (El infiltrado del KKKlan)

Sam Elliott (Nace una estrella)

Richard E. Grant (Can You Ever Forgive Me?)

Sam Rockwell (El vicepresidente: Más allá del poder)

Ganador: Mahershala Ali.

¿Por qué?: Mahershala es el gran ganador en esta temporada de premiaciones. Es el premio más obvio entre las nominaciones.

Este sería su segundo ‘Oscar’, luego que lo ganara con la película ‘Moonlight’ en el 2016.

No hay sorpresas, ni debería haberlas en esta categoría.

Mejor actriz de reparto:

Marina de Tavira (Roma)

Regina King (If Beale Street Could Talk)

Emma Stone (The Favourite)

Rachel Weisz (The Favourite)

Amy Adams (Vice)

Ganadora: Regina King por ‘If Beale Street Could Talk’.

Sorpresa: Rachel Weisz por ‘La Favorita.’



¿Por qué?: King ha ganado en los ‘Globos de Oro’ y en los ‘Critics' Choice’ por el papel de una madre devota. Todas las quinielas lo ponen en lo más alto de las apuestas, pero su premiación no es tan segura. No estuvo nominada para los premios SAG (Sindicato de Actores) que suelen ser clave para ganar el Oscar.

Rachel Weisz se encuentra cerca al podio. Estuvo alejada de las grandes premiaciones, pero ahora regresa por todo lo alto en un papel que le ha caído como anillo al dedo. Ha sido nominada en todas las premiaciones y recientemente ha ganado el ‘BAFTA’ en esta categoría.

Mejor guion adaptado

'La balada de Buster Scruggs' (The Ballad of Buster Scruggs)

Guionistas: Joel Coen y Ethan Coen

'El infiltrado del KKKlan' (Blackkklansman)

Guionistas: Spike Lee, Kevin Willmott, David Rabinowitz, Charlie Wachtel

'¿Puedes perdonarme?' (Can You Ever Forgive Me)

Guionistas: Nicole Holofcener y Jeff Whitty

'If Beale Street Could Talk'

Guionista: Barry Jenkins

'A Star is Born' (Nace una estrella)

Guionistas: Will Fetters, Bradley Cooper y Eric Roth

Ganador: ‘El infiltrado del KKKlan’.

La sorpresa: ¿Puedes perdonarme?

¿Por qué?: ‘El infiltrado del KKKlan’ ganó el ‘BAFTA’ en esta categoría y varias premiaciones de la crítica. Es la primera nominación para Watchel, Rabinowitz y Willmot, mientras que para Spike Lee es su tercera nominación, ya estuvo nominado anteriormente en 'Mejor guion original' por ‘Do the right thing’ (1990) y en 'Mejor documental' por '4 Little Girls' (1998). En las quinielas es la apuesta segura.

Quién podría ser la sorpresa de último minuto es ‘¿Puedes perdonarme?’ con los guionistas Nicole Holofcener y Jeff Whitty. En la reciente premiación de los ‘WGA’, los galardones del ‘Sindicato de Guionistas’, la cinta fue la virtual ganadora.

Mejor guión original

'La Favorita' (The Favourite)

Guionistas: Deborah Davis y Tony McNamara

'First Reformed'

Guionista: Paul Schrader

'Green Book: Una amistad sin fronteras'

Guionistas: Brian Hayes Currie, Peter Farrelly, Nick Vallelonga

'Roma'

Guionista: Alfonso Cuarón

'El vicepresidente: Más allá del poder' (Vice)

Guionista: Adam McKay

Ganador: ‘La Favorita’

Sorpresa: ‘Green book’

¿Por qué?: Recientemente ha ganado en los ‘BAFTA’ y se ha llevado varios premios a lo largo de esta temporada. Es la justa ganadora por estadística y calidad.

Como el factor sorpresa sería ‘Green book’, su logro más importante, hasta el momento, es haberse llevado el ‘Globo de Oro’ en esta categoría, que le brinda ventaja, pero no el premio definitivo.

Mejor película animada

'Increíbles 2' (Incredibles 2)

'Isla de perros' (Isle of Dogs)

'Mirai'

'Ralph, El Demoledor 2' (Ralph Breaks the Internet)

'Spider-Man: un nuevo universo' (Spider-Man Into The Spider-Verse)

Ganador: Spider-Man: un nuevo universo

¿Por qué?: La cinta ha ganado en los ‘Globos de Oro’, los ‘Critics' Choice Awards’, los ‘BAFTA’ y triunfó en las siete categorías en las que estuvo nominada, incluyendo el de Mejor película animada, en los ‘Annie Awards’ (Los premios más importantes en animación)

Mejor película extranjera

'Never Look Away'

Director: Florian Henckel von Donnersmarck

País: Alemania

'Guerra fría' (Cold War)

Director: Pawel Pawlikowski

País: Polonia

'Manbiki kazoku' (Shoplifters)

Director: Hirokazu Koreeda

País: Japón

'Capernaum'

Director: Nadine Labaki

País: Líbano

'Roma'

Director: Alfonso Cuarón

País: México

Ganador: 'Roma'

Sorpresa: 'Guerra fría'

¿Por qué?: La cinta de Cuarón es la ganadora absoluta. La estatuilla ya se encuentra prácticamente en las manos de Netflix, solo un cambio a última hora en la decisión de los jurados podría aguarle la noche.

La rival más cercana es ‘Cold war’, sorpresivo si ganara, pero para nada injusto. Tiene una buena calidad cinematográfica y guion fascinante.

Mejor fotografía

'Guerra fría' (Cold War)

Lukasz Zal

'La Favorita' (The Favourite)

Robbie Ryan

'Never Look Away'

Caleb Deschanel

'Roma'

Alfonso Cuarón

'Nace una estrella' (A Star is Born)

Matthew Libatique.

Ganador: Roma

Sorpresa: Guerra fría

¿Por qué?: ‘Roma’ tendría todo a su favor. Ha ganado en esta categoría en casi todas las premiaciones. Ganó el BAFTA y en los ‘Critics' Choice Movie Awards’, pero su suerte no es segura a diferencia de sus demás demás nominaciones.

La sorpresa la podría dar ‘Cold War’ que ganó en los ‘American Society of Cinemaographers’ (ASC) por encima de Cuarón. Un galardón bastante importante que relega, más no aleja, el ‘Oscar’ de ‘Roma’.

Dos cintas que parecen hermanas más que competidoras por ser producidas por plataformas de streaming, ser autobiografías de sus directores y filmarse en blanco y negro.

Mejor banda sonora

´Pantera negra´ (Black Panther)

Compositor: Ludwig Göransson

'El infiltrado del KKKlan' (Blackkklansman)

Compositor: Terence Blanchard

'If Beale Street Could Talk'

Compositor: Nicholas Britell

'Isla de perros' (Isle of Dogs)

Compositor: Alexandre Desplat

'El regreso de Mary Poppins' (Mary Poppins Returns)

Compositor: Marc Shaiman

Ganador: ‘Pantera negra’

Sorpresa: ‘If Beale Street Could Talk’

¿Por qué?: La banda sonora de ‘El primer hombre en la Luna’ fue relegada de los ‘Oscar’ después de ganar en los ‘Globos de Oro’ y las premiaciones han estado divididas. Según las quinielas y los medios especializados la triunfadora de este apartado sería ‘Pantera negra’, por tener un sonido más original y por ser marketeramente más conocida que las otras películas nominadas.

Mejor montaje

'El infiltrado del KKKlan' (Blackkklansman)

Editor: Barry Alexander Brown

'Bohemian Rhapsody'

Editor: John Ottman

'La Favorita' (The Favourite)

Editor: Yorgos Mavropsaridis

Green Book: una amistad sin fronteras

Editor: Patrick J. Don Vito

El vicepresidente: Más allá del poder (Vice)

Editor: Hank Corwin

Ganador: El vicepresidente: Más allá del poder.

Sorpresa: 'La Favorita'

¿Por qué?: ‘El vicepresidente’ Es la reciente ganadora del ‘BAFTA’ y esto le suma bastantes puntos. Usualmente los que ganan en esa premiación suelen triunfar en los Oscar. La edición de ‘Vice’ se ajusta a los parámetros que ‘La Academia’ ha buscado en sus últimos ganadores en esta categoría.

‘La Favorita’ como su nombre lo dice es la apuesta que va por detrás de ‘Vice’. No sorprendería que se lleve el Oscar, pero como van las cosas, su triunfo es bastante difícil.