Capitana Marvel: Brie Larson es criticada por fans tras polémicas declaraciones

Se encuentra en el 'ojo de la tormenta'. Desde hace varios días, la película de Capitana Marvel viene recibiendo mil y un críticas en Rotten Tomatoes, portal web que recoge críticas de usuarios, quienes también pueden calificarla. Todos los comentarios atacan de manera directa a la actriz principal, Brie Larson.

Principalmente, vienen de parte de hombres, quienes consideran que una mujer no puede ser protagonista de una película en solitario del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). "No gastaré mi dinero por las actitudes sexistas y racistas de Brie Larson", "¡Vas a arruinar la franquicia!", son algunos de los comentarios.

Todo esto se originó cuando la actriz dio unas declaraciones sobre incluir a más personas y la diversidad en la crítica de cine. "No necesito que un hombre blanco de 40 años me diga qué es lo que no funcionó en Un pliegue en el tiempo. ¡No era para él! Quiero saber qué significó para las mujeres de color, las mujeres birraciales", expresó Larson.

Tras esto, muchos personas comentaron que la estadounidense odiaba a las personas blancas, sin embargo, sus declaraciones fueron tergiversadas. Esto fue el detonante para que su película, Capitana Marvel, sea calificada de "sexista" y "feminazi".

"No quiere que vayamos al cine los hombres blancos. No iré", "Brie Larson lo ha dejado claro... los hombres no necesitan asistir a esta película", "Las actitudes sexistas y racistas de Larson no quieren que gaste dinero en esto de todos modos".

Esta no sería la primera vez que una película de Marvel habría sido boicoteada. En febrero de 2018, varios usuarios atacaron a Black Panther con críticas falsas, debido a que el héroe principal era negro. Lo curioso de esto es que Capitana Marvel es una de las películas más esperadas del año según el portal IMDb.