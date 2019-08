Netflix reveló 'nueva versión' de YOU y es más inquietante que la original [VIDEO]

Con una trama única, "You", de Netflix, se ha robado toda la atención de los usuarios del servicio y cibernautas en general. La historia, que empezó como una crítica hacía la vulnerabilidad en las redes sociales, terminó como una ficción que nos habla del amor tóxico y el acoso en su máxima expresión.



"You", protagonizada por Penn Badgley (de Gossip Girl) y Elizabeth Lail (de Once Upon a Time), cuenta la historia de Joe Goldberg, un encargado de una librería que se obsesiona por Beck a primera vista y comienza a perseguir todo lo que rodea su vida y a través de redes sociales. Aprovechando el éxito de la serien en redes sociales, Netflix nos ha presentado 'una nueva' versión del show.

Una de las características de "You" es sin duda la narración en off de lo que pasa en el capítulo; en cada escena escuchamos como Joe Goldberg, Penn Badgley, nos lleva junto a su personaje a ser parte de cada uno de sus movimientos.

Para muchos, el relato de los hechos, a través de esa voz en off tan particular, hace que la serie sea intrigante y misteriosa. Los pensamientos de Joe muchas veces nos ha hecho reafirmar que él es un verdadero peligro para Beck.

En ese sentido, Netflix compartió con sus seguidores en Twitter cómo quedarían algunas de las escenas sin el relato de Joe Goldberg. El resultado ha desconcertado a más de un fan de la historia.

YOU, segunda temporada

Ddesde su cuenta oficial de Twitter, Netflix dio a conocer finalmente las primeras fotos oficiales de la segunda temporada de 'You'. En esta publicación, que ya cuenta con más de 1 millón de compartidos, se observa al protagonista de la entrega, Penn Badgley junto a rostros nuevos y otros conocidos de la primera temporada.