Batman: ¿Quién es Armie Hammer, el próximo Bruce Wayne de DC Cómics?

En las últimas horas empezó a correr un fuerte rumor sobre quién finalmente sería el nuevo Batman en la película de Matt Reeves. Se trataría de Armie Hammer, un actor que en el pasado estuvo a punto de interpretar al 'Caballero de la Noche' en Justice League: Mortal en 2007-2008.

En esa oportunidad, Armie Hammer no llegó a ser el defensor de Gotham debido a que el filme fue cancelado tras una huelga de guionistas en ese año. Es por ello que, varios medios, indican que el actor estadounidense estaría por finiquitar su vínculo con Warner Bros para protagonizar "The Batman".

Sin embargo, ¿Quién es Arman Douglas "Armie" Hammer? Pocos fans de DC Cómics conocen al actor e incluso se quedaron sorprendidos con su posible elección. Armie ya ha protagonizado diversas cintas populares como por ejemplo, "Call me By Your Name", "The Social Network" (Facebook), "El Llanero Solitario" y le prestó su voz a Jackson Storm en "Cars 3".

Incluso ha ganado premios como el Hollywood Film Festival Awards y Tortonto Film Critics Association Awards al mejor conjunto del año y mejor actor de reparto, respectivamente. Por otro lado, siempre fue nominado a festivales importantes, sobre todo en los Golden Globe Award.

Sin embargo, todo se trataría de rumores pues no habría nada entre Armie Hammer, Matt Reeves y Warner Bros. Hasta el momento, el papel del 'Caballero de la Noche' sigue sin tener un interprete y, al parecer, los directores se tomarán un tiempo para escoger al ideal, para que pueda interpretar a Batman.