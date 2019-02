Dragon Ball derrota a One Piece y Boruto y se corona como el 'mejor anime continuo'

En redes sociales se ha compartido la lista oficial de los ganadores de los Anime Awards 2019 del portal Crunchyroll. Si bien las historias de Devilman Crybaby y My Hero Academia dominaron el evento, quien también obtuvo la preferencia de los fans fue Dragon Ball Super.

La franquicia, desarrollada en 1985 por el mangaka Akira Toriyama, logró quedarse con el primer lugar de la categoría 'Mejor anime continuo' derrotando incluso a títulos de la talla de One Piece y Boruto: Next Generations.

El estreno de Dragon Ball Super: Broly en diciembre del 2018, y su posterior lanzamiento en el mercado estadounidense y Latinoamericano, ha hecho que los fanáticos vuelvan a seguir la historia de Gokú y compañía no solo en el cine y la TV, sino también vía streaming.

La categoría a "Mejor anime continuo" esta año estuvo muy peleada, ya que los fans debieron escoger entre The Ancient Magus’ Bride, Black Clover, March comes in like a lion, One Piece y Boruto: Nauto Next Generations.

Tras revelarse como gran vencedora, Toei Animation, productora detrás del anime de Dragon Ball, agradeció a los organizadores y a los fans por el premio obtenido.

Quiénes no dudaron en felicitar a la productora fueron los fans, que en medio de sus mensajes, le pidieron a Toei Animation 'continuar' la franquicia que concluyó su ciclo en la TV con el comentado 'Torneo del Poder'.