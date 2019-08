Netflix: ¿The Umbrella Academy tendrá temporada 2? Autor de historia da detalles

El final de la temporada 1 de The Umbrella Academy dejó en suspenso a más de un fan de Netflix. Su dramática conclusión no solo involucró a la familia de héroes sino también al fin del mundo. Con varias situaciones sin finalizar, fans de la historia 'exigen' una segunda temporada.

Lo que ha pasado con estos personajes no está claro, al menos para aquellos que no han leído la serie de cómics creados por Gerard Way, ex My Chemical Romance, y Gabriel Bá, historia en la que se basa el espectáculo de Netflix.

Ante el repentino éxito de la ficción, el productor de Umbrella Academy , Steve Blackman, conversó con el portal IndieWire sobre la continuación del show.

Tráiler de The Umbrella Academy

"Espero que tengamos una segunda, tercera y cuarta temporada de Umbrella Academy. Presentando el primer ciclo sabíamos que debíamos tener si o si un gran final y creo que lo hemos tenido. Realmente quería que la gente diga: 'Tengo que volver y ver qué pasa'. Eso fue lo último en mi mente y al parecer lo logramos", exclamó.

La primera temporada de The Umbrella Academy nos presentó en pantalla los arcos correspondientes a 'Apocalypse Suite' y 'Dallas' del cómic, por lo que nos faltaría ver en Netflix la historia de 'Hotel Oblivion', tercer y último arco publicado hasta el momento por Gerard Way y Gabriel Bá.

Umbrella Academy: ¿Quiénes son los Hargreeves?

Para el portal Collider, Way aseguró que está escribiendo otras tramas que, espera, puedan ser llevadas a la televisión por Netflix, si la empresa apuesta a largo tiempo por "The Umbrella Academy".