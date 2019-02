Dragon Ball Super: Anime suma un importante premio en los Anime Awards 2019

Los éxitos no dejan de llegar a Dragon Ball Super, que luego de el estreno de su más reciente película sobre Broly, alcanza una nueva distinción, la cual es quedarse con el premio a ‘Mejor anime continuo’ durante la ceremonia de los Crunchyroll Anime Awards 2019.

Pese a que pasan los años, la serie producida por Akira Toriyama y Toei Animation sigue siendo el anime más popular en el mundo entero y lejos de mantener los mismos fanáticos, estos parecen aumentar, sobre todo ahora con la llegada del 2019.

La competencia que tiene el anime Dragon Ball Super no es para nada fácil. La misma estrenó sus últimos capítulos con el desenlace del Torneo de la Fuerza, pero hasta a la actualidad no se sabe si existirá un futuro en la franquicia en lo que respecta a la televisión.

Lo que si se sabe, es que camino a esta premiación tuvo una gran competencia, pues junto a Dragon Ball Super, estaban animes como The Ancient Magus Bride, Black Clover, March comes in like a lion, One Piece y Boruto: Nauto Next Generations.

El anuncio que se dio a través del Twitter, fue respondido por la misma cuenta oficial de Toei Animation, que decidió agradecerle al organizador de la competición. Solo queda a la especulación si este cambio de palabras, tenga un significado a futuro para que Dragon Ball Super vuelva a la pantalla chica, muy pronto.