Oscar 2019: cinco categorías que la Academia debería crear

Los Oscar 2019 se celebrarán este domingo 24 de febrero y será visto por millones de espectadores asiduos de las diversas producciones cinematográficas alrededor del mundo.

En la gala se premiarán 24 categorías, iban a ser 25 pero la Academia descartó la recién creada 'mejor película popular', pero no siempre fue así.

Un ejemplo es la categoría de 'mejor guion original' que se creo en 1940, así como la de 'mejor actriz, actor' que no llegó hasta 1936.

Por tal motivo, en esta nota proponemos algunas de las categorías que la Academia debería tomar en cuenta para próximas ediciones.



Mejor película debutante

Esta categoría es premiada en los Premios Goya y en los Spirit Awards. La Academia debería tener en cuenta la dificultad y el esfuerzo que resulta para un director el realizar su primera película. Además, esto ayudaría a que los cineastas primerizos se hagan conocidos.

Mejor actor/actriz revelación

Otro premio que se otorga en los Goya, es cierto que existió un premio juvenil en los Oscar, pero no siempre debería ser a pequeños actores, sino que se debería destacar la primera gran actuación de algún actor. Esto ayudaría a los actores que están comenzando en el mundo de la interpretación a ganar mayor publicidad.

Mejores créditos al terminar la película

Acaso no hemos visto endings o cierres de películas que son creativos. En el mundo del cine no se da mucho valor a lo que vienes después de terminada la película. Sería bueno premiar el trabajo de algunos creativos que plasman su genio en la parte de los créditos.

Mejor actor de doblaje

Los beneficiados con esta categoría serían las películas de animación, todos los actores que cumplen un trabajo maravilloso detrás de los dibujos animados que vemos y no solo eso también en las películas live action. ¿Acaso no recuerdan el trabajo que realizó Scarlett Johanson en 'Her' o a Hall 9000 interpretado por Douglas Rain?

Mejor reparto en una película

Muchas veces los jurados de la Academia premian el individualismo y no se decantan por lo colectivo. Debemos recordar que en una producción cinematográfica existen muchos actores y es difícil que todos salgan premiados. Es así que debería darse un reconocimiento a aquellas cintas que reúnen un gran reparto, que hace que esta sea vista por miles o millones de espectadores.

