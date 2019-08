The Umbrella Academy: ¿Quiénes son los miembros de esta singular familia?

The Umbrella Academy llegó para quedarse. La nueva serie de Netflix está dando de qué hablar entre los fans del servicio por su singular historia. Basada en una serie de cómics de Gerard Way, miembro de My Chemical Romance, y el artista Gabriel Bá, esta nueva ficción tiene un giro oscuro y extraño que está atrapando a los que la ven.

La serie nos presenta una historia impactante desde el principio. De un momento a otro, nacen 43 niños superhumanos, cuyas madres ni siquiera mostraban algún tipo de señal que estaban embarazadas. Sabiendo esto, un millonario inventor llamado Sir Reginald Hargreeves acude a ellos y decide adoptar a siete. Todo el grupo fue criado para ser futuros superhéroes en la Umbrella Academy. Al ser Hargreeves un líder extremo y preocupado por los resultados, su dureza hizo que los chicos crezcan con problemas psicológicos.

Sabiendo un poco de la trama de The Umbrella Academy ya podemos hablar de cada uno de los personajes. Con personalidades diferentes y a la misma vez iguales, 'los hermanos' fueron identificados por Sir Reginald Hargreeves por números o mediante sus alias de batalla.

Umbrella Academy: Personajes

The Umbrella Academy nos presenta a 7 miembros, muy aparte de Sir Reginald Hargreeves. Llamados por números, cada uno de estos dígitos representan representan su orden de acuerdo a sus habilidades y utilidad.

The Umbrella Academy: Netflix detalla en video a cada uno de los protagonistas

Número Uno (Spaceboy): Luther Hargreeves, líder del equipo, es el que más quiere agradar a su 'padre'. Su fuerza se incrementó cuando unió su cabeza al cuerpo de un simio marciano geneticamente mejorado. 'Vive' prácticamente fuera del planeta y está interesado en su hermana adoptiva, Número tres.

Número Dos (The Kraken): Si bien Diego Hargreeves no es el más fuerte del grupo (tiene la habilidad de contener la respiración), sus habilidades de combate y su personalidad lo convierten en todo un luchador nato.

Número Tres (The Rumor): Allison Hargreeves es considerada la más fuerte de The Umbrella Academy. La joven tiene como habilidad reescribir la realidad simplemente diciendo la frase, "he oído el rumor...".

Número Cuatro (The Seánce): Klaus Hargreeves puede levitar y comunicarse con los muertos, pero siempre y cuando no lleva zapatos. El joven es el miembro de la familia Hargreeves más singular y nihilista de todos. Klaus ha muerto, pero fue rechazado tanto del cielo, como del infierno.

Número Cinco: Este personaje es el único de la familia que no tiene un nombre normal. Es un viajero del tiempo atrapado en el cuerpo de un niño de 10 años. Su desaparición hace 17 años hizo que la Umbrella Academy se desintegrara. Un día previo al entierro de Reginald Hargreeves regresa del futuro y asegura es infernal.

Número seis (The Horror): De Ben Hargreeves se sabe poco. Tiene por habilidad liberar los monstruos que viven bajo su piel. Ben murió durante una misión de Umbrella Academy, de él solo queda una estatua que mantiene su recuerdo vivo.

Número siete (The White Violin): Es la única integrante que no tiene superpoderes. Vanya Hargreeves era ignorada o insultada por su padre. De adulta, sus años de práctica de violín le permitieron ingresar a la Orquesta Verdammten. Ella se transformó en una supervillana conocida como The White Violin.