Dragon Ball Super: Vic Mignogna, voz de Broly, responde a denuncia de acoso sexual

En horas de la mañana, se conoció que la empresa encargada de buscar actores de doblaje, Funimation había despedido a la voz de Broly en Estados Unidos, Vic Mignogna, luego de enterarse que había denuncias en su contra por acoso sexual, mientras se realizaba un evento de Dragon Ball Super: Broly.

Las fans del anime creado por Akira Toriyama, acusaron al actor de haberlas tocado sin su permiso, incluso las abrazaba y daba besos sin consentimiento. Es por ello que, a través de su cuenta de Twitter, Funimation decidió finiquitar todo vínculo con Vic Mignogna.

La voz de Broly en Estados Unidos decidió salir al frente y emitir un comunicado, en el que pide disculpas si algunas personas se sintieron incómodas con su accionar. A continuación podrás leer la misiva.

"Mi deseo siempre ha sido mostrar aprecio, calidez y aceptación a los fanáticos de mi trabajo. Ser parte de esta comunidad le ha dado a mi trabajo y vida mucho significado. Si alguien se ha sentido incómodo por mí, no me corresponde contradecirlo. Es imposible para mí discernir los límites personales del otro. Lamento todo lo que dije o hice por ignorancia que haya puesto a alguien fuera de su zona de confort.

Me encanta mi trabajo, al igual que los personajes que he tenido el privilegio de interpretar. Pero lo más satisfactorio de todo ha sido la oportunidad de compartir el amor por esa forma de arte con todos los fans alrededor del mundo. Nunca los hubiera conocido sin ello. Conocerlos a cada uno de ustedes ha enriquecido mi vida y me siento honrado de haber recibido miles de mensajes de apoyo en las últimas semanas.

A mis colegas: los he considerado muy buenos amigos por varios años. Hemos compartido incontables experiencias increíbles y nunca tuve la intención de ofenderlos o lastimarlos. Hasta hace unas semanas, no tenía idea de que cualquier animosidad haya existido. Nunca sentí más que respeto por ustedes y me arrepiento de cualquier palabra o acción que hizo que sintieran lo contrario.

En muchos aspectos, la vida es acerca de cambiar el rumbo y crecer. Muchos fans me han escrito en los años acerca de problemas y complicaciones muy personales, y siempre he hecho lo mejor para apoyarlos. La verdad es que soy tan susceptible a estas cosas como cualquiera. He identificado áreas es las que necesito crecer y me tomaré este tiempo para comprometerme con Dios y buscar ayuda de un consejero. Estoy comprometido en esforzarme para mejorar, no sólo para mí, sino para cualquiera con quien interactúe. Cada uno de ustedes lo merece".

Dragon Ball Super: Broly sigue cosechando éxitos a cada país que va.