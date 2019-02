Avengers Endgame: revelan nombre del traje que usarán para viajar en el tiempo

No más "Trajes cuánticos". Desde que se filtraron imágenes de los héroes con nuevas apariencias, miles de fanáticos empezaron a crear teorías sobre posibles viajes en el tiempo que se darían en Avengers: Endgame. Sin embargo, ya se pudo conocer el nombre de la vestimenta que usarán en esta película.

La mayoría pensaba que no eran oficiales, hasta que la línea de juguetes empezó a sacar muñecos de los héroes con estos trajes, reforzando la hipótesis que entrarían al Reino Cuántico para poder atravesar las distintas dimensiones temporales, arrojándolos en distintos años, tanto del pasado como del futuro.

Es por ello que, Merchoid, la línea exclusiva de los productos ha revelado el verdadero nombre que reciben estos trajes blancos. Acabando así, la especulación que se originaron desde hace varios meses atrás. "Advanced Tech" o "Tecnología Avanzada".

Si bien el nombre es muy genérico y no dice nada en particular, puede ser una jugada de Marvel Studios para seguir ocultando el verdadero apelativo, pues la empresa de Disney es conocida por ocultar todo hasta el día en que se estrene la película y así, no levantar ningún tipo de spoiler.

Por lo que se puede ver en las imágenes, tanto Iron Man como el Capitán América y demás héroes, usarán estos trajes para la gran batalla contra Thanos. La teoría de los viajes en el tiempo sigue sonando más fuerte, sobre todo con las declaraciones de Samuel L. Jackson (Nick Fury), al comentar que la Capitana Marvel sí puede hacer estas transiciones entre el pasado, presente y futuro.

En la notagalería podrás ver las imágenes de los héroes vistiendo los trajes "Advanced Tech" que usarán en Avengers: Endgame.