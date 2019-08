Batman: Ben Affleck se sincera y revela por qué dejó de ser Bruce Wayne [VIDEO]

En medio de rumores si Ben Affleck se despedía de Batman o no, el actor decidió darle un alto a esto comentarios y se refirió por primera vez en televisión sobre si continuará o no siendo el 'Caballero de la noche'.

Hace unos días el propio intérprete publicó en Twitter un mensaje que daba a entender a los fans que, efectivamente, no se volvería a poner el traje del murciélago una vez más, pero hasta ahora ninguna de las partes involucradas había dicho claramente lo que estaba pasando, ni Affleck ni DC. Una conversación con Jimmy Kimmel aclaró todas las dudas.

Ben Affleck fue el invitado estrella del programa Jimmy Kimmel Live, donde aparte de hablar de su carrera, promocionó su nueva película 'Triple Frontier', la cual llegará próximamente a Netflix.

Ben Affleck confirma que no será más Batman

Sin perder ni un minuto, Kimmel le preguntó por el personaje de DC Comics y si continuará siendo Barman en la pantalla grande. De Affleck solo consiguió que confirme su salida, además de demostrar su apoyo hacia el director Matt Reeves una vez más.

"Sí, ya no soy Batman. Traté de dirigir una versión diferente, trabajé con un guionista realmente bueno, pero no pude encontrar algo nuevo para él. No pude hacerlo, así que pensé que era hora de dejar que alguien más lo probara y consiguieron algunas personas realmente buenas para el trabajo", exclamó.