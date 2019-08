Jumanji: Dwayne Johnson confirma el comienzo de la tercera parte

La película Jumanji: Welcome to the Jungle, estrenada en 2017 tuvo una buena recaudación a pesar que muchos fanáticos de la primera parte la daban por innecesaria. Esta estuvo protagonizada por Dwayne 'La Roca' Johnson.

Y fue el mismo actor que hoy compartió un mensaje a sus seguidores de Twitter, donde confirma la secuela y tercera parte de la saga que empezó con fallecido Robin Willians.

"Feliz día de San Valentín. ¿Quiero jugar a un juego? Allá vamos", escribió La Roca en Twitter, en donde adjunta una foto que muestra el cartucho de Jumanji.

Jumanji: Welcome to the Jungle cambió el juego de mesa original por un cartucho de videojuegos po donde los protagonistas ingresaban a la enigmática selva convertidos en los avatares que habían escogido antes de empezar el juego.

La película tuvo un presupuesto de 90 millones de dólares y consiguió una taquilla mundial de casi 1000 millones de dólares.

Los detalles de la tercera parte aún no han sido descubiertos, lo poco que se sabe es que está prevista a estrenarse el 13 de diciembre de 2019, además del reparto que acompañará a La Roca: Nick Jonas, Kevin Hart, Jack Black y Karen Gillan.