Oscar 2019: Anunciarán algunos ganadores de los Premios Óscar durante comerciales por decisión de la Academia

Óscar 2019 | Se confirmó oficialmente lo anunciado a mediados del año pasado. No se presentará a los nominados ni ganadores de 4 categorías de los premios de la academia durante la transmisión en vivo de la gala.

Dichas secciones son las de “Fotografía”, “Montaje”, “Mejor corto de acción en vivo” y Maquillaje y peinado”. De acuerdo al portal The Hollywood Reporter, esa decisión se debe a la reducción de tiempo de emisión de los Óscar 2019 –a realizarse el domingo 24 de febrero-. Ahora, la premiación solo debe durar 3 horas.

La novedad de la edición 91 de los Premios Óscar no ha sido bien tomada por los fans. En los distintos foros de discusión y grupos en Facebook sobre el séptimo arte, los cibernautas han mostrado su rechazo. Por ejemplo, el usuario Carlos Fox manifestó su disconformidad de esta forma:

“En mi opinión es un error tremendo que Fotografía y Montaje se entreguen fuera de transmisión normal, son dos categorías sumamente importantes y Montaje es una de las que sirve para predecir al ganador final” explicó. Muchas personas concordaron con él.

Incluso, el realizador mexicano Guillermo del Toro se mostró en desacuerdo en un primer principio y comentó que algunas categorías son la esencia del cine:

“No me animaría a sugerir qué categorías cortar de los Óscar, pero la Fotografía y el Montaje están en el corazón de nuestro arte. No son herencias de una tradición teatral o literaria: son el cine en sí mismo” dijo en Twitter. Horas después borró su publicación tras una aclaración que realizaron desde Hollywood.

El presidente de la Academia, John Bailey, esclareció que los discursos de los ganadores “excluidos” de la transmisión oficial sí serán emitidos en diferido por la cadena de televisión ABC y que año tras año cambiarán las categorías que no se mostrarán en vivo.

Estas son los nominados a las categorías que no serán televisadas en vivo:

Mejor Fotografía:

-Lukasz Zal, por "Cold War"

-Alfonso Cuarón por "Roma"

-Robbie Ryan por "The Favourite"

-Caleb Deschanel por "Never Look Away" y

-Matthew Libatique por "A Star is Born"

Mejor Montaje:

-Barry Alexander Brown por "BLACKkKLANSMAN"

-Patrick J. Don Vito por "Green Book"

-John Ottman por "Bohemian Rhapsody"

-Yorgos Mavropsaridis por "The Favourite"

-Hank Corwin por "Vice".

Mejor Corto de acción:

-Vicent Lambe y Darren Mahon por "Detainment"

-Jeremy Comte y Maria Gracia Turgeon por "Fauve"

-Marianne Farley y Marie-Hélène Panisset por "Margaret"

-Rodrigo Sorogoyen y María del Puy Alvarado por "Madre"

-Guy Nattiv y Jaime Ray Newman por "Skin".

Mejor Maquillaje y peinado:

-Goran Lundstrom y Pamela Goldammer por "Border"

-Greg Cannom, Kate Biscoe y Patricia Dehaney "Vice"

-Jenny Shircore, Marc Pilcher y Jessica Brooks por "Mary Queen of Scots".