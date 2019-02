Game of Thrones: inédito guion de primer capítulo aparece y expone drásticos cambios

HBO estrenó en el 2011 el primer capítulo de Game of Thrones, serie que hoy es toda una sensación entre televidentes y en el rubro comercial.



Con 8 años al aire, Juego de Tronos aun conserva más de un secreto dentro de su historia, por lo que el descubrimiento que ha hecho el Huffington Post ha sorprendido a más de un fanático de la serie.

Recordemos que, al inicio de la ficción, vimos situaciones como la llegada de Robert Baratheon a Winterfell y la caída de Bran Stark desde una ventana tras haber sido empujado por Jaime Lannister tras haber sido descubierto junto a su hermana, Cersei Lannister.



Todo lo que vimos en aquella primera temporada estaría por cambiar, luego que una copia del guion original del primer episodio, ese el que nunca vimos en la TV, fue descubierta por el portal de noticias en una biblioteca en Texas, Estados Unidos, donde George R.R. Martin, autor de Game of Thrones, guarda su archivo personal.

Game of Thrones: primer capítulo de la temporada 1





Según revela el medio, los extractos del guion muestran diversos cambios en la trama en comparación a lo que finalmente se mostró al público.



Entre las cosas más resaltantes que se encontraron fue la reacción de Cersei Lannister al ver la pluma que Robert Baratheon dejó en las manos de Lyanna Stark en el mausoleo Familiar. La mujer al ver el objeto opta por quemarlo. Otro cambio que se lee es que Daenerys Targaryen sí acepta tener relaciones sexuales con Khal Drogo en su noche de bodas y no debe pasar por todos esos momentos dramáticos que vimos en la ficción. Por otro lado, Cersei y Jaime Lannister tuvieron una relación íntima mucho más violenta de lo presentado en pantalla.



Pero eso no es todo. El guion original nos iba a presentar a los Caminantes Blancos tener su propio idioma, algo que en los libros ha sido mencionado, pero en la serie no. "Suena como hielo rompiéndose en un lago helado”, es descrito en el texto y es incluido en una escena mucho más detallada de los “otros”, como se les conocía a estos seres helados.