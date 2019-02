Batman: Scott Adkins ilusiona a fans al referirse sobre su papel como Bruce Wayne

Hace algunas semanas empezó a correr el rumor que Scott Adkins podría ser el nuevo Batman, debido a que se filtró una audición que había realizado para interpretar al 'Caballero de la Noche'. Es por ello que, el actor mismo, decidió salir al frente y hablar sobre esa posibilidad.

Recordemos que el video llegó a filtrarse en las redes sociales, donde Scott Adkins empieza a hablar frente a la cámara, intentando conseguir el papel del héroe murciélago en 'Batman v Superman: El amanecer de la justicia'. Si bien no llegó a conseguir el protagonismo, los fans quedaron encantados con él.

Incluso, empezaron a lanzar comentarios positivos a favor de Scott Adkins, pues creen que él encaja perfectamente en el papel de Batman. Ante esto, el actor decidió realizar una curiosa publicación en Twitter, donde no afirmaba ni desmentía que podría ser el 'Caballero de la Noche'.

"Mi audición de Batman se filtró en línea, así que quería aclarar las cosas. Gracias a todos los que continúan apoyándome, realmente lo aprecio", se puede leer en el tweet. En el video, Adkins aclara que no sabe cómo se llegó a filtrar su audición en las redes sociales, sin embargo, no le importó pues la considera como un buen video.

Por el momento aclara que no será Batman, pero no le cierra las puertas, pues espera que algún día Hollywood le de la oportunidad para interpretar al héroe más representativo de DC Cómics. Al final del video, Scott Adkins cierra con una curiosa frase "Seamos honestos, ambos sabemos quién es el Batman real" con la típica voz del murciélago.



My batman audition leaked online so wanted to set the record straight. Thank you to everyone who continues to support me, I really do appreciate it. pic.twitter.com/44UndDWG2s