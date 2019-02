Guardianes de la Galaxia 3: Chris Pratt confirma que usarán guion de James Gunn

Guardianes de la Galaxia es una de las películas más esperadas por los fans, pero con menos posibilidades de iniciar rodaje en los próximos meses.

Con el despido de James Gunn, director y guionista de la película, fans de Marvel se preguntan cuándo podrán ver de nuevo al grupo liderado por Star-Lord en la pantalla grande. Al parecer sus deseos están a punto de cumplirse.

La salida de James Gunn, tras exponerse comentarios que realizó en Twitter hace casi una década, no solo atrasó Guardianes de la Galaxia 3, sino también puso en duda quién se encargaría de dirigirla y sobre todo en hacer el guion.

Quien ha vuelto a dar 'esperanzas' a los fans sobre lo que pasará con la cinta ha sido uno de sus protagonistas, Chris Pratt (Star-Lord). En conversación con MTV News, el actor reveló que ya se está trabajando con el guión que dejó James Gunn a Disney y adelantando que “es muy bueno“.

Chris Pratt (@prattprattpratt) confirms #Guardians3 is moving forward without director James Gunn but working off Gunn's script pic.twitter.com/vjg3ZPzaNr