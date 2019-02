Birds of Prey: Salen a la luz las primeras imágenes de Black Canary en la cinta [VIDEO]

Sigue saliendo más revelaciones acerca de Birds of Prey (And The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn), y prácticamente todo lo que ha salido estuvo centrado en la villana de la misma que es interpretada por Margot Robbie. Pero ahora vemos un personaje diferente con algunas fotos que salieron a la luz.

En estas nuevas imágenes tomadas desde el set de la película, muestran por fin cómo lucirá el personaje de Black Canary, una de las heroínas que será muy importante en esta historia, logrando despertar muchos comentarios positivos entre los seguidores del cómic.

Las fotos que comenzaron a circular por medio de internet esta semana, muestran a la actriz Jurnee Smollett-Bell en el papel de Black Canary, luciendo un atuendo que se conocía, al haber sido anticipado en el primer vistazo a la película.

Sobre lo que respecta a la escena que estaba filmando la actriz Smollett-Bell, se explica a través de un video que trataría con que, Cassandra Cain (interpretada por Ella Jay Basco) será detenida por la policía, y Black Canary correrá tras ella junto a quien parce ser Victor Zsasz (interpretado por Chris Messina).

Tomando eso en cuenta, tal como se puede ver en la última foto, se estima que se podría propiciar una situación en la que Dinah Lance utilice su clásico grito del canario.

Aunque por ahora, el contexto de la escena no está confirmada, por lo que no se puede especular sobre en qué parte de la historia entrará esta secuencia, que contará con personajes como Huntress (interpretada por Mary Elizabeth Winstead) y el malvado Black Mask (interpretado por Ewan McGregor).