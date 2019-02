Game of Thrones: batallas de la octava temporada superaran cualquier otra que hayan visto

Si creíste que 'La Batalla de los Bastardos' fue el mejor momento que se vio en Game of Thrones, estás muy equivocado. Hasta la actualidad, es una de las secuencias con mayor presupuesto y días de rodaje de toda la serie, ni siquiera la pelea en el hielo con los caminantes blancos le pudo igualar.

Sin embargo, etas secuencias se quedarían 'chicas' al costado de la octava y última temporada de Game of Thrones. Los encargados de toda la acción son David Benioff y Dan weiss, los showrunners que realizaron varias tomas que pedían mucho pero con pocos recursos.

"Los caballos que chocaban entre sí tenían que verse igual, aunque uno era real y el otro era CGI. Los ejércitos debían parecer reales, y que formaban parte de una pieza, incluso cuando tres cuartas partes de las personas en el cuadro eran réplicas de multitudes o completamente digitales", expresó David Benioff.

Por otro lado, ambos recordaron que la batalla del lago helado en la séptima temporada también fue complicada: "Por supuesto, las cosas que estamos haciendo para la temporada final van mucho más allá de cualquiera de esas".

En cuanto a la octava temporada de Game of Thrones, se sabe que habrá al menos una batalla espectacular, en el que participaron varios miembros del elenco. Benioff y Weiss no llegaron a soltar ningún spoiler sobre lo que sucederá, sin embargo, elogiaron a los que trabajaron con ellos.

"A medida que los dragones se volvieron más grandes, el proceso de seguimiento de sus movimientos se volvió más complicado y pasamos a la tecnología de transmisión simultánea, donde las versiones pre animadas de los dragones se superponen a los actores y se ponen en tiempo real", expresaron ambos showrunners.

