Star Wars: se filtra el título que tendrá el Episodio IX

Star Wars: The Last Jedi, fue para muchos, una película que no tuvo el impacto necesario para ser la mejor de la saga. Los factores son muchos, entre ellos está la personalidad apática con la que regreso Luke Skywalker.

A eso se suma el spin-off, Han Solo, que al igual que The Last Jedi, fue motivo de críticas negativas por distintos medios especializados. Por tal motivo, Disney planea que el cierre de la saga sea el mejor y el título del Episodio 9 puede ayudar a dar indicios de lo que vendrá en la nueva película.

Si bien, hasta ahora no ha salido ningún teaser o trailer oficial del último episodio de la saga, algo que muchos esperaron en el entretiempo del Super Bowl pero que nunca sucedió, en internet se filtró el título.

Star Wars: Balance of the Force, que traducido sería 'El Balance de la Fuerza', es el nombre que a muchos fanáticos no les ha parecido indiferente. Este título indicaría el resumen de la saga que se acoplaría con la saga entera y las últimas películas y series animadas.

Según cuentan expertos de la saga, Anakin Skywalker nació para llevar balance a la fuerza y lo logró de alguna manera antes de morir. Sin embargo, muchos saben que el lado oscuro volvió a levantarse con la aparición de Kylo Ren y Snoke.

Es así que se dice que el verdadero balance no caería en solo eliminar a todos los integrantes del lado oscuro, sino que ambos bandos de la Fuerza concilien, formando así a un nuevo tipo de Jedi que tenga el balance del lado oscuro y luminoso.

Star Wars: Episodio 9 llegará a los cines el 19 de diciembre de este año y está dirigida por J.J Abrams.