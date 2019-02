Supuestas demandas de Henry Cavill para volver a ser Superman son desmentidas

Hace pocas horas salieron a la luz unos rumores que aseguraban que para que Henry Cavill vuelva ser Superman, solo faltan un par de exigencias, pero al parecer, todo indica que estos entredichos eran completamente falsos y que el acercamientos del actor sería un secreto a voces.

Según informó el portal Collider, estos dichos difundidos por Revenge of the Fans, no son ciertos y el actor Henry Cavill no estaría demandado ni siendo parte de la aprobación del guion ni del director sobre lo que podría ser la segunda entrega de ‘Man of Steel’.

“Nos pusimos en contacto con el equipo de Cavill, y negaron con vehemencia este rumor ‘evidentemente inexacto’, señalando que ‘no hay verdad en esto'. Cavill no está haciendo que tales demandas estén supeditadas a su regreso para una secuela de Man of Steel”, aseguró el portal.

Recordemos que el reporte original del portal Revenge of the Fans, había afirmado que Cavill habría puesto algunas condiciones para volver a tomar el personaje en la secuela de Man of Steel, que es uno de los intereses de Warner Bros. Ahora que se desmintió estos rumores, todo vuelve a la incertidumbre respecto al futuro del actor como Superman.

Cabe destacar que todo este misterio comenzó el año pasado, cuando el portal THR lanzó un reporte, donde aseguraban que Henry Cavill ya no sería más parte del DCEU tras un fallido cameo en Shazam!. Sin embargo, cuando dicha información llegó a oídos de Warner y el propio actor, nadie negó o confirmó nada.