Anime Review: hoy evaluamos “Ansatsu Kyoushitsu”

Entre los animes más exitosos del año 2015, hubo uno que se llevó las miradas de todo el mundo, se trataba de una serie que iba relatando la vida de los alumnos de una escuela y de su extraño maestro. Una trama bastante simple, que no a muchos podría parecer atrayente, pero que con el paso de los capítulos iría atrapando cada vez más fanáticos que descubrirían lo bueno de esta genial adaptación.

Este anime contó con una gran cantidad de personajes y pese a eso no se descuidó en detalle a ninguno. Con una historia que pasó de ser algo superficial a terminar convirtiéndose en algo sumamente profundo y que incluso llegó a sacar lagrimas en más de un espectador. Prepárate entonces para un anime que te hará reír y llorar, esto es Ansatsu Kyoushitsu.

Historia

El anime comienza hablándonos acerca de un incidente con una extraña criatura que ha destruido más del 70% de la Luna, dejándola con apariencia de Luna creciente, y peor aún, el culpable de tal desgracia ha anunciado que destruirá la tierra en un año. Es entonces cuando a pedido de la misma bestia se le traslada a un instituto, en donde será responsabilidad de los alumnos del lugar exterminarlo, para lo cual se les provee de conocimientos en asesinato e incluso armas que son eficientes únicamente con su objetivo.

Por lo mismo que el anime transcurre casi todo el tiempo en el instituto, es que no se puede decir que se centre en un solo alumno, es así que des desarrolla una trama con los 28 alumnos que tienen por tarea el exterminar a su nuevo y extraño profesor, un tipo amarillo con apariencia de pulpo que se hace llamar a si mismo ‘Koro-sensei’.

Koro-Sensei es una criatura casi indestructible, ya que armas normales no pueden dañarlo en lo más mínimo, por lo que los gobiernos de diferentes países se pusieron de acuerdo y crearon armas capaces de dañarlo, el problema es que por su velocidad extrema tampoco pueden alcanzar a hacerle algo. Es entonces cuando el ingenio de los alumnos de la Clase “E” será fundamental para llevar esta misión de salvar la tierra y llevarse una jugosa recompensa.

Personajes

Como había mencionado anteriormente, este anime no se fijó en la vida de un solo alumno, sino que se centró en darle un desarrollo a cada uno. Además de los maestros y enemigos que aparecen en el desarrollo de la historia, pero si tuviéramos que mencionar a un pequeño grupo como los principales, esos serían los siguientes.

Koro-sensei

Es el personaje principal de la serie. En apariencia parece un pulpo amarillo.

Se autoproclamó como el destructor de la luna y amenazó con destruir la tierra. Tras hacer esto una de sus exigencias fue el ir a enseñar al instituto Kunugigaoka, a la clase “E”, quienes serían los únicos en tener una oportunidad para derrotarlo.

Con una personalidad todo el tiempo alegre y sarcástico. Pese a que la sus alumnos buscan la manera de eliminarlo, el no descuida ni por un momento la enseñanza, pensando en las formas de hacer que cada uno pueda captar lo mejor que pueda de sus clases.

Es casi inmortal, pero tiene una serie de debilidades que se van revelando a lo largo de la serie.

Nagisa Shiota

Parte del trío protagonista. Es uno de los alumnos de la clase “E”, y al igual que todos está dispuesto a darlo todo para poder eliminar a Koro-Sensei, aunque por momentos termina teniendo sentimientos encontrados.

Tiene una apariencia algo andrógina, por lo que algunos suelen confundirlo con un personaje femenino.

Karma Akabane

También es parte del trío protagonista. Se presenta como un personaje rebelde, con problemas de conducta y que al igual que Nagisa no dudará al momento de intentar eliminar a Koro-Sensei.

Aunque en un principio no quería dejarse llevar por las enseñanzas de su profesor, terminó siendo sometido para aprender así no quiera.

Kaede Kayano

Tercer integrante de el trío protagonista. Es una chica bastante tierna, siempre amable con las personas. Al igual que sus compañeros también quiere eliminar a Koro-Sensei, pero sus intentos no son del todo buenos que digamos.

Tiene un obvio interés amoroso hacía Nagisa.

El resto de la clase

Tomohito Sugino, Ritsu, Yūma Isogai, Megu Kataoka, Kōtarō Takebayashi

Yukiko Kanzaki, Manami Okuda, Rio Nakamura, Yuzuki Fuwa, Sōsuke Sugaya

Hiroto Maehara, Hinata Okano, Hinano Kurahashi, Ryūnosuke Chiba, Rinka Hayami

Justice Kimura, Taiga Okajima, Tōka Yada, Sumire Hara, Ryōma Terasaka

Itona Horibe, Takuya Muramatsu, Taisei Yoshida, Kirara Hazama, Kōki Mimura

Animación

El anime estuvo a cargo del estudio ‘Lerche’, el mismo que ha producido otros animes exitosos, tales como Persona 4: The Animation, Monster Musume no Iru Nichijō, Kuzu no Honkai, entre otros.

Fue estrenado el 19 de junio del año 2015 y terminó su transmisión con una segunda temporada el el 30 de junio del 2016. Fue transmitido a través de la señal de Fuji TV y contó con dos temporadas, la primera con 22 episodios y la segunda con 25.

Es de los pocos animes que respetó casi todo lo que decía el manga casi al pie de la letra y que incluso tuvo un final fiel a lo escrito por el autor.

Música

Un detalle muy importante en este anime, fue sin duda alguna la magnifica OST que tuvo de principio a fin, en otra ocasiones se suelen contratar a bandas o cantantes para que interpreten los temas musicales de la serie, pero este no fue el caso.

Lo que vuelve tan importantes a los temas tanto de entrada como salida es que estos eran interpretados los Seiyuus de los personajes, quienes prestaban sus voces para darle vida a las obras hechas por el compositor japonés Naoki Satou.

Sin duda alguna los mejores temas que sonaron en este anime fueron los siguientes.

El opening 2 de la segunda temporada - Bye-bye Yesterday

Y uno de los temas compuestos para el momento definitivo de la serie.

Tabidachi no uta – Clase E

Crítica

Ansatsu Kyoushitsu, es uno de esos animes que puede tal vez parecer algo flojo ante los ojos de algunas personas, pero que tiene esa pequeña magia que logra atraer al espectador. Al contar con un gran reparto de personajes es imposible el no sentirse identificado con por lo menos uno o dos de los alumnos que aparecen, resulta muy difícil el no terminar empatizando con esta clase maravillosa que capítulo a capítulo nos van dejando una enseñanza nueva.

Tuvo un comienzo que nos hizo reír y su final nos terminó dejando con sentimientos encontrados.

Sin duda alguna un anime de primera y recomendado para todos los amantes del anime.