Game of Thrones: confirman que precuela iniciará rodajes a mediados del 2019

Es el año de Game of Thrones. El próximo 14 de abril llegará la octava y última temporada de la exitosa serie de HBO. Los fanáticos están más que enloquecidos, sin embargo, eso no es todo pues se ha conocido que a mediados del presente año, se empezará a rodar la precuela.

En más de una oportunidad, los rumores indicaban que la producción había tenido como fecha, iniciar en octubre pasado, mientras que otras decían que sería en el actual mes de febrero, sin embargo, estas son falsas, pues en esta oportunidad llegó a hablar el presidente de HBO.

Casey Bloys declaró a Entertainment Weekly, la famosa revista donde aparecen las imágenes oficiales de todas las series y películas más llamativas, que la producción de este nuevo spin-off iniciará a mediados de este año, durante el llamado verano boreal.

Con esta noticia, también se confirmó a la directora del primer episodio, S.J. Clarckson, quien fue la encargada de llevar Jessica Jones y The Defenders a Netflix. La primera serie fue bien recibida por la crítica, mientras que la segunda, le 'dieron con palo'. Incluso los fans tuvieron palabras fuertes para con esta entrega.

Por el momento no se sabe nada acerca de la trama principal que tendrá el spin-off de Game of Thrones. Los rumores indican que se desarrollará miles de años antes de lo que se está desarrollando en la serie de HBO y los libros de George R.R. Martin.

Por el momento, se han confirmado a Naomi Watss (King Kong), Naomi Ackie (Lady MacBeth), Denise Gough (People), Jamie Campbell Bower (Saga Crepúsculo), Sheila Atim (Girl From the North Country), Ivanno Jeremiah (Doctor Who), Georgie Henley (Narnia), Alex Sharp (How To Talk To Girls At Parties) y Tony Regbo (The Last Kingdom), como parte del elenco.