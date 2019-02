"Dragon Ball Super: Broly" conquista España

El aclamado filme animado "Dragon Ball Super: Broly" ha logrado romper todos los parámetros establecidos no solo ante la crítica si no también en cuanto a taquilla. En España, el filme protagonizado por el popular personaje "Son Goku" se estrenó el viernes pasado y la recepción ha sido simplemente increíble, no existe otra forma de describirlo. La película ha llegado a recaudar por el momento un millón de euros.

El ranking completo de las películas más vistas en España este fin de semana lo lideran la película española "Bajo el mismo Techo" y la nominada al Óscar Greenbook, las cuales han conseguido un millón 100 mil euros cada una. En tanto la tan comentada "Dragon Ball Super: Broly" logró el millón de euros junto a Creed II: La leyenda de Rocky, la cual era la favorita para llevarse el primer puesto.

TOP 5 Weekend Provisional

1-Bajo el mismo techo 1,1M€

2-Green Book 1,1M€

3-Dragon Ball Super: Broly 1,0M€

4-Creed II. La leyenda de Rocky 1,0M€

5-Glass 0,5M€ — ComscoreMoviesSpain (@cSMoviesSpain) 4 de febrero de 2019

"Dragon Ball Super: Broly" ha logrado un récord no solo en taquilla, si no en popularidad, la respuesta del pueblo español ha sido impresionante, aunque vale decir que las primeras películas de "Pokémon" todavía se mantienen como las más taquilleras en cuanto a ánime refiere en España. Eso sí, "Dragon Ball Super: Broly" amenaza con desplazarlas.

Tras su estreno en Estados Unidos y Latinoamérica donde consiguió grandes números en cuanto a taquilla refiere, se tenía el miedo a que su larga espera fuera contraproducente en España, pues las habituales páginas para "ver gratis" ya habían compartido la película, sin embargo una vez más "Goku" demostró estar por sobre sus "rivales".