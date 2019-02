Scary Stories to Tell In the Dark: Guillermo del Toro reveló sus tétricos teaser

El mexicano Guillermo Del Toro apuesta a seguro. Como se sabe, el director de cine es conocido por su fascinación por las cintas de terror, por lo que era cuestión de tiempo verlo dirigiendo una en la pantalla grande, luego de sus múltiples éxitos en taquilla.

Aprovechando el Super Bowl 2019, Guillermo del Toro y su producción aprovecharon para presentar los primeros avances de 'Historias de miedo para contar en la oscuridad'.

El cineasta estará participando como productor en una adaptación cinematográfica de la serie de libros de Alvin Schwartz llamada: 'Scary Stories to Tell in the Dark'. Los textos se popularizaron en la década de los 80, por lo que varios estudios de cine quisieron llevarla a la pantalla grande, pero el trabajo se mantuvo durante mucho tiempo en preproducción.

Los teaser tráiler presentados el último fin de semana nos permiten ver algunos flashes de lo que nos espera en el filme: “Somos los próximos”, dice un adolescente aterrorizado a otro en una de las secuencias antes de que una criatura golpee una puerta.

En el otro, un niño aterrorizado se esconde debajo de su cama mientras un ser de aspecto zombie entra en su habitación; pero mientras se esconde de él, otra lo empuja hacia la oscuridad.

Guillermo del Toro presenta Scary Stories to Tell In the Dark

En una reciente entrevista, Guillermo del Toro confirmó que 'Scary Stories To Tell in the Dark' está programada para estrenarse el próximo 9 de agosto.