Star Wars: Se confirma que BB-8 ya grabó todas sus escenas para el Episodio IX [VIDEO]

Todo hace indicar que las grabaciones del Episodio IX de Star Wars están llegando a su fin, pues tenemos noticias del set de filmación, donde uno de los personajes más queridos por los fanáticos de la franquicia, aseguró que terminó de grabar todas sus escenas. La referencia es para el droide BB-8.

Pero no sería la primera vez que sabemos de la participación final de uno de los personajes, pues anteriormente se había confirmado el final de Anthony Daniels que se encarga de C-3PO. Ahora fue el turno de Brian Herring, el titiritero encargado de manejar a BB-8, y que llegó a revelar el final de la participación en la cinta del droide redondo.

Por medio de su cuenta personal de Twitter, Brian Herring decidió compartir varias fotos de su trabajo en la trilogía actual, además, de dejar un mensaje donde expresa su total agradecimiento al equipo.

“Hoy fue el final de las filmaciones con BB-8. Los últimos 5 años han sido un viaje increíble. Gracias a JJ Abrams, Kathleen (Kennedy), Neal (Scanlan), al equipo BB-8 y especialmente Dave y todo el elenco y el equipo por la experiencia de mi vida. Pocas personas consiguen vivir el sueño. Gracias”, fue lo que escribió.

Today was a wrap on BB-8. The last 5 years have been an amazing ride. Thanks to @jjabrams, Kathleen, Neal, #teamBB8 especially Dave and the entire cast & crew for the time of my life. Few people get to live the dream. Thank you. #StarWars #IX #puppeteer #BB8 #StarWarsEpisodeIX pic.twitter.com/Oxa8n1oHu2