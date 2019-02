Batman: Piden regreso de Affleck tras pedido de Nick Jonas para ser Bruce Wayne

Malas noticias para los fanáticos de DC, el actor estadounidense, Ben Affleck, anunció a través de su cuenta de Twitter que no volverá a interpretar al 'Caballero de la noche' en las próximas películas de la marca.

La noticia no solo disgustó a más de un fan, sino también los preocupó. En medio de los mensajes de apoyo a Affleck, seguidores de DC se preguntaban quién podría remplazarlo. El primero en solicitar el papel fue el cantante Nick Jonas; las quejas de los cibernautas no se demoraron.

A través de una publicación de Instagram, que comunicaba la noticia de Ben Affleck, el ex integrante de Jonas Brothers escribió un sutil, pero directo mensaje sobre su deseo de ser Batman. "Nombre, Nick. Apellido, Jonas", indicó el cantante.

Tras la viralización de su acción, fanáticos de Batman y sobre todo DC se mostraron en contra con su pedido y en redes sociales expusieron su malestar.

Ben Affleck se aleja del personaje antes del estreno de 'The Batman', filme que será dirigido por el director y escritor Matt Reeves, y que ahora no cuenta con protagonista, pero sí una fecha de estreno: 25 de junio de 2021.

En su post de Twitter, Ben Affleck afirmó sentirse "emocionado" por lo que le avecina al personaje del hombre murciélago. "Estoy emocionado por la ver la película de Batman que sale en verano de 2021 y para ver cómo se vuelve realidad la visión de Matt Reeves", escribió

Excited for #TheBatman in Summer 2021 and to see @MattReevesLA vision come to life. https://t.co/GNgyJroMIO