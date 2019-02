Batman Beyond: Warner Bros. prepara una nueva película animada

Batman Beyond se une a la lista de estrenos de películas animadas que tiene Warner Bros. previsto para para los próximos años.

Así lo confirmó Daniel Richtman, integrante del portal Super Bro Movies, quien dijo que Warner estaría en busca de un actor con raíces asiáticas para darle voz a Terry McGnnins, el hombre detrás de la máscara de Batman en el futuro.

They're looking to cast Asian-American actor to voice Terry in the Batman Beyond animated movie!