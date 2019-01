¿Ben Affleck dejará de ser Batman?

Ben Affleck anunció en su cuenta de Twitter que colgará el disfraz de Batman. El actor de Estados Unidos no participará en la película 'The Batman', filme que será dirigido por el director y escritor Matt Reeves y que hasta la fecha no cuenta con protagonista, pero sí con fecha de estreno: 25 de junio de 2021.

En su post de Twitter, Ben Affleck afirmó sentirse "emocionado" por lo que le avecina al personaje del hombre murciélago.

"Estoy emocionado por la ver la película de Batman que sale en verano del 2021 y para ver cómo se vuelve realidad la visión de Matt Reeves", escribió al actor estadounidense en su cuenta oficial de Twitter.

Excited for #TheBatman in Summer 2021 and to see @MattReevesLA vision come to life. https://t.co/GNgyJroMIO