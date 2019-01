Dragon Ball Super: Acusan de homofobia y acoso sexual a actor de doblaje [VIDEO]

No se puede negar el éxito que ha representado Dragon Ball Super Broly, la última creación de Akira Toriyama, con respecto al popular anime. Sin embargo, la misma se ha visto con un escándalo mayor, pues el actor de doblaje Vic Mignogna, voz de Broly, ha sido acusado de homofobia, antisemitismo y acoso sexual.

Por medio de las redes sociales las fanáticas que fueron a las convenciones de Mignogna, manifestaron que el actor tuvo un contacto inapropiado con ellas, como es el caso de abrazos, besos y caricias sin su consentimiento. Lo peor de todo, es que muchas de ellas, eran menores de edad. Cabe precisar que esto es un acumulación de quejas desde el 2010, cuando se hizo conocido por su papel en el anime Fullmetal Alchemist.

Pero eso no sería todo, porque también se le acusó de homofóbico, al no querer autografiar imágenes denominadas ‘yaoi’, lo que significa escenas románticas de dos personajes masculinos.

Al respecto el actor se pronunció, señaló que prefiere “no firmar material que no sea canónico”, negando de esa forma que sea homofóbico, incluso, señaló aseguró que hay muchas personas cercanos a él y amigos que forman parte de la comunidad LGBTQ.

Con respecto al antisemitismo del que se le acusa, dice que el texto pertenece a un panel de hace algunos años, donde él afirmó que el ruido que provenía del otro salón era parecido a “un holocausto”.

Mignogna dice que decidió usar el término como una supuesta metáfora de ‘armageddon’, muerte y destrucción masiva, pero no el ‘el Holocausto’, de manera que aceptó que debió usar una palabra que hubiese generado menor polémica.

Pero a pesar de esto, los fanáticos de la franquicia no se lo perdonaron y crearon el hashtag #KickVic (Echen a Vic), el mismo que se hizo popular en las redes sociales, el pasado fin de semana. Aunque la misma, tuvo su contraparte ‘#IstandWithVic’ (Estoy con Vic), que si bien se creyó era parte de los fanáticos, fue impulsada por el mismo actor.

This became public tonight, Vic more directly instructing his fan club to defend him online. #KickVic pic.twitter.com/KHFaiRzXTd