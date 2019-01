Avengers Endgame: Un personaje entrañable regresaría a la franquicia, según actriz

Falta cada vez menos para que se estrene Avengers Endgame y algunos datos se van confirmando poco a poco, como lo que dijo la actriz Tessa Thompson. Ella que es recordada por participar en la película Thor: Ragnarok, confirmó que su personaje, Valkyrie, aparecerá en la secuela de Infinity War.

Esta confirmación la hace, luego que su personaje hiciera una aparición en la nueva línea de figuras de acción de Marvel. Por medio de su cuenta de Twitter, la actriz comentaba que le gusta ver a más mujeres o personas de color con mayor presencia en la industria del cine, fue durante ese momento que habló acerca de Avengers Endgame.

I also committed to Doubling the number of women and POC journalist covering the films I have coming out this year. (One in April and in June). TimesUpx2 https://t.co/WFFSXSwuhB