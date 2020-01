Saw: el orden cronológico de las películas de esta saga

Cronología de Saw o Juegos Macabros | ¿No sabes en qué orden ver la película de terror del muñeco en triciclo? Te enseñamos la cronología de una de las cintas más sanguinarias de los últimos años.

Saw cuenta con más de cuatro entregas. Todas tienen un componente agresivo y de terror psicológico. A continuación, conoce cómo verlas para entender la historia de los Juegos Macabros

PUEDES VER Las mejores películas de terror de Netflix

¿Cuántas son las películas de Saw?

John Kramer (Tobin Bell) es el personaje que está detrás de Jigsaw, un asesino que pone a prueba a personas que han hecho daño a otras o que tienen problemas morales. Para ello, las observa, captura y somete a macabros retos.

Cuando sus víctimas se dan cuenta de que su vida peligra, Jigsaw les muestra una grabación donde sale un muñeco diciendo 'Quiero jugar a un juego' y explicando las reglas de este.

A menudo, las personas que deben sobrevivir a sus pruebas sacrifican una extremidad de sus cuerpos o se arriesgan a morir incinerados.

Se trata de una de las películas de terror más taquilleras de los últimos años. Tiene 8 entregas que están vinculadas entre sí: Saw, Saw II, Saw III, Saw IV, Saw V, Saw VI, Saw 3D, Jigsaw.

Saw

'Saw' se estrenó en el 2004. En esta ocasión Jigsaw decide encerrar en un sucio baño subterráneo al doctor Lawrence a quien le ató la pierna a una tubería con una cadena de metal. Frente a él se encuentra Adam, un joven que se encuentra en una bañera de agua y que, al levantarse, hace que una llave se vaya por el desagüe. En el medio, hay un hombre ensangrentado con un disparo en la cabeza.

Después de aceptar que se encuentran encerrados, descubren más pistas sobre cómo liberarse en sus bolsillos. Escuchan la clásica grabación del asesino que les explica las reglas para que puedan irse a salvo de aquel lugar.

Durante la película, explican cómo ambos hombres vivían su rutina antes de ser encerrados por Jigsaw y las decisiones que van tomando para salir con vida del baño en el que se encuentran encerrados.

Saw II

Estrenada en el 2005, en esta película clásica del cine gore se muestran nuevos asesinatos cometidos por Jigsaw. El detective Eric Matthews sospecha de él, pues las víctimas mueren siendo torturadas.

Esta vez, el personaje principal de Saw encierra a 8 personas que no se conocen entre sí, después de haberlas observado haciendo algo malo, y las obliga a que sigan las reglas de su macabro juego.

El investigador Eric Mathews (Donniw Wahlberg) inicia una ardua investigación para atrapar al asesino. Lo logra fácilmente. Pero el final muestra un giro inesperado, pues su captura está dentro de sus planes para acabar con la vida del detective.



Saw III

En la tercera entrega de Saw, la nueva víctima es la doctora Lynn Denlon (Bahar Soomekh). Ella es secuestrada y trasladada a una bodega abandonada.

Durante su encierro, descubre a Jigsaw echado en una cama a causa de una grave enfermedad que lo consume.

El reto que el asesino le plantea es mantenerlo con vida hasta que su otra víctima, Jeff (Angus Macfadyen), enfrente el problema que le impuso para que no muera.

Sin embargo, eso no es todo lo que Jigsaw pretende.

Saw IV

El último y sanguinario juego de Jigsaw es investigado por el detective Hoffman (Costas Mandylor) con la ayuda de dos especialistas en criminología del FBI: Strahm (Scott Patterson) y la agente Pérez.

En esta entrega de Los Juegos Macabros, Jigsaw y su aprendiz Amanda están muertos.

La película da un giro inesperado cuando el único oficial al que Jigsaw no encerró, el Comandante Rigg del SWAT (Lyriq Bent), es secuestrado y sometido a seguir el juego del asesino. Para ello, solo tiene 90 minutos.

Mientras tanto, la investigación de los oficiales muestra resultados, pues encuentran pistas que los llevan hasta la exesposa de Jigsaw.

En esta entrega, se revelan las intenciones del asesino y los planes que pensó para atormentar a sus víctimas.





Saw V

El oficial Rigg del SWAT se encuentra gravemente herido. Mientras que el agente Pérez se recupera en el hospital y el agente Straum se encuentra desaparecido, pues no está en el interior de la habitación donde lo encerraron.

Aunque Jigsaw está muerto, los juegos a los que sometía a sus víctimas continúan.

¿Quién está detrás de estos nuevos delitos?

Saw VI

El agente criminólogo del FBI murió y el detective Hoffman continúa los planes de Jigsaw después de que este muera.

Esta vez las víctimas son dos prestamistas de banco que cobran de más a sus clientes. Ambos deben poner depositar carne en un recipiente para sobrevivir, pues tienen un arnés en la cabeza con dos tornillos, uno a cada lado. Tienen 60 segundos.

El que supervisa las pruebas es el heredero de Jigsaw, Hoffman, quien es acorralado por el FBI.

Saw 3D

La película de terror inicia con la continuación de la primera entrega. Se muestra a Jigsaw confesándole a Adam que él es quien planeó el juego macabro y al doctor escapando después de cortarse la pierna en el baño del subterráneo.

Luego, la película gira en torno al gurú de autoayuda Bobby Dagen, quien se ha aprovechado de las historias de los sobrevivientes de las pruebas sanguinarias de Jigsaw para hacer un libro y ganar mucho dinero.

Las primeras víctimas de Jigsaw vuelven a aparecer.

Jigsaw

En la última película de un clásico del cine gore, un asesino acaba con las vidas de personas de la misma forma en la que lo hacía Jigsaw.

Por ello, la policía sospecha que sus crímenes tienen relación con el personaje que murió 10 años antes de que estos sucesos inicien.

Antes de ver la última película de esta saga, la crítica recomienda ver las cuatro primeras, ya que, después de la muerte de Jigsaw, la historia se centra en el enfretamiento que hay entre Jill y Hoffman.

¿Cómo se llama el muñeco de Saw?

El asesino y personaje principal de esta película de terror es Jigsaw, quien utiliza al títere Billy para explicar a sus víctimas cómo pueden salvarse de morir en el macabro reto que les impone.

El creador, director y coguionista de este clásico del cine gore, James Wan, fue quien nombró a este muñeco.

Recordemos que la forma en la que Jigsaw asesina es entregando a sus víctimas unos mensajes grabados en casete que se reproducen casi siempre en una televisión.

Hace poco se lanzó una línea de juguetes del muñeco en triciclo.