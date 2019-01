Estas son las series de estreno del 2019 que no debes perderte

Este año Netflix, HBO Go, Amazon Prime y Movistar+ nos traen series de estreno que no puedes perderte. Series de acción, terror, comedia y más son algunas de las variedades que podrás ver online en estas plataformas durante 2019.

Revisa aquí la lista que detalla las más esperadas y mejores series online que puedes ver en Netflix, HBO, Amazon Prime y Movistar+.

Series de Netflix 2019

Estas son las mejores series online que puedes ver en Netflix en 2019.

Cuando los héroes vuelan - Netflix

Cuatro amigos israelíes veteranos de la guerra del Líbano (2006) se encuentran después de 11 años para su última misión: encontrar a Yaeli, el antiguo amor de uno de los integrantes, quien fue captada por un cártel y llevada a Colombia. El equipo se adentra en la jungla colombiana en una incesante búsqueda donde deben dejar atrás sus miedos y un oscuro pasado.



Creado por Omri Givon y protagonizado por Tomer Kapon, Michael Aloni y Moshe Ashkenzi.

Puedes ver esta serie de estreno online en Netflix desde el 10 de enero.

Titanes en Netflix

La serie de Netflix trata sobre los jóvenes héroes del Universo DC, quienes forman parte de la franquicia Teen Titans.

Dick Grayson se separará de Batman para escapar de su sombra y junto a Rachel Roth, una niña poseída por una extraña sombra, sin querer formarán parte de una conspiración para traer el infierno a la tierra.

Starfire y el Chico Bestia se unen al equipo para convertirse en una nueva familia de héroes.

Esta serie de estreno está disponible desde el 11 de enero en Netflix.

‘Star Trek: Discovery’: Segunda temporada

Los tripulantes de la nave Discovery continúan con sus aventuras en esta segunda temporada de la serie online.

Esta vez, la tripulación verá como cambia el orden jerárquico con la llegada del capitán Christopher Pike. Michael recibirá una señal de un pariente: Spock.

Encuentra esta serie de estreno en Netflix desde el 19 de enero.

The Umbrella Academy

Adaptación televisiva del cómic The Umbrella Academy, escrita por el cantante de My Chemical Romance, Gerard Way.

La serie cuenta la historia de una singular y disparatada familia de superhéroes que investigan la muerte de su padre. Luego que uno de ellos viaja al futuro, descubre que una gran catástrofe está por suceder, por lo que regresa en el tiempo para detener el fin del mundo.

Puedes ver esta serie de estreno en Netflix desde el 15 de febrero.

‘Stranger Things’: Tercera temporada

No hay muchos detalles de la tercera temporada de Stranger Things, pero se sabe que transcurrirá durante el verano de 1985 cuando veremos a Will, Eleven y los demás personajes.

Durante el final de la segunda temporada, el monstruo del Mundo del Revés no estaba tan derrotado como se pensaba. Así que es muy probable que la trama siga esa línea.

El productor de la serie de Netflix, Shawn Levy señaló que "(El verano) es una época del año que no está relacionada con la escuela, sino que trata de las piscinas, los campamentos y los fuegos artificiales del 4 de julio. Veremos ese tipo de cosas agradables antes de que todo se vuelva sombrío".

‘The Crown’: Tercera temporada

La serie de Netflix presenta diversos ambientes de acuerdo al periodo de tiempo. La primera temporada de la serie online abarca desde el año 1947 hasta 1955, mientras que la segunda temporada data de 1956 a 1964.

Se espera que la tercera entrega de The Crown cubra los años 1964 a 1976, coincidiendo con el gobierno de Harold Wilson.

En cuanto a los personajes, Olivia Colman hará el papel de Isabel II de Inglaterra. Además, Tobias Menzes y Helena Bonham Carter serán los nuevos intérpretes del príncipe Felipe y de la princesa Margarita.

‘Mindhunter’: Segunda temporada

La serie online de Netflix está ambientada en Estados Unidos durante los años finales de la década del 70.

Los agentes del FBI, Holden Ford (Jonathan Groff) y Bill Tench (Holt McCallany) investigan sobre asesinos en serie y psicópatas. Junto a ellos trabaja la doctora Weny Carr (Anna Tory) para clasificar los perfiles psicológicos de estos, a pesar de que sus jefes no están de acuerdo con realizar el estudio mediante entrevistas personales con violadores y asesinos.

La segunda entrega de Mindhunter se centrará en los asesinatos de niños en Atlanta, que tuvieron lugar entre 1979 y 1981 en Georgia, Estados Unidos.

‘La casa de papel’ Tercera temporada

El Profesor y su banda vuelven con un nuevo objetivo y, también, con nuevos compañeros en La casa de papel.

En los avances de la tercera temporada de la serie de Netflix se anuncia a Hovik Keuchkerian (Bogotá), Najwa Nimri (Alicia), Rodrigo de la Serna (El Ingeniero) y Fernando Cayo (Tamayo).

Además, una de las más esperadas sorpresas es la aparición de Berlín (Pedro alonso), quien murió en la parte final del atraco en la segunda temporada.

Series de HBO 2019

Estas son las series de estreno más esperadas del año que puedes ver en HBO.

‘True Detective’: tercera temporada

La serie de televisión estadounidense llega con una tercera entrega producida por HBO.

Tres años después de la segunda entrega de la serie True Detective, Mahershala Ali encarna a Wayne Hays, un detective en retiro que intenta recordar la investigación de la desaparición de dos niños cuando se reabre el caso.

Puedes ver esta serie de estreno desde el 14 de enero en HBO España y Movistar+.

‘Juego de tronos’: octava temporada

La serie Juego de Tronos vuelve con su octava temporada. Sin mayores detalles de lo que será su última entrega, los espectadores creen que, probablemente, la trama se centre en la guerra contra los Caminantes Blancos.

Su fecha de estreno está programada para abril y podrás ver esta serie online por HBO España y Movistar+.

Series en Movistar+ 2019

Este 2019 Movistar+ te trae las mejores series de estreno online.

El embarcadero

La serie trata sobre Alejandra, una mujer que al quedar viuda descubre que su esposo mantenía otra relación sentimental con Verónica. Ambas mujeres descubren que no conocían al hombre con el que compartían parte de sus vidas, tal como suponían.

El embarcadero es protagonizado por Alex Pina y Esther Martínez.

Puedes ver esta serie de estreno online vía Movistar+, desde el 18 de enero.

‘La guerra de los mundos’

La BBC lleva a pantallas el clásico de Orson Welles sobre una invasión de marcianos a la Tierra. La miniserie se sitúa a finales del siglo XIX, tal como transcurre en el libro.

Rafe Spall y Eleanor Tomlinson son los protagonistas de esta serie de estreno que se transmitirá por Movistar+.

‘The ABC Murders’

Una nueva adaptación literaria de la BBC llega Movistar+, esta vez con una 'El misterio de la guía de ferrocarriles', una historia de intriga de Agatha Christie.

John Malkovich encarna a Hercule Poirot, a quien interpretará de una forma diferente, incluso cambiando su famoso bigote por uno más clásico.

Series Amazon 2019

Este 2019, Amazon Prime trae las mejores alternativas de series de estreno online.

‘Buenos presagios’

Michael Sheen y David Tennant encarnan al demonio Crowley y el ángel Aziraphale en una adaptación de la novela de Neil Gaiman y Terry Pratchett, del mismo nombre.

Ambos personajes que han pasado milenios en la Tierra como rivales y, en el fondo, amigos, unirán sus fuerzas para evitar el Apocalipsis en una historia contada con mucho humor y sátira.

Puedes ver esta serie online en Amazon Prime.

‘American Gods’: segunda temporada

La serie es una adaptación del best seller de Neil Gaiman. Relata la guerra entre dioses antiguos y nuevos, que representan el amor de la sociedad por el dinero, la tecnología, las drogas y demás características de la modernidad.

La segunda temporada continúa con la batalla entre ambos bandos, esta vez con una declaración de guerra y una batalla épica en la fiesta de Pascua.

Ricky Whittle e Ian Mcshane interpretan a Shadow y John Wick en esta serie.

La serie de estreno estará disponible desde la segunda semana de marzo en Amazon Prime.